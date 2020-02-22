Tatar “Cumhurbaşkanlığı için partim bana görev verdi”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar bugün Akdoğan’da düzenlenen kahvaltılı toplantıya katılarak,partililerle bir araya geldi.

Toplantıya katılan 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, birlik ve beraberlik içinde çalışılmasının önemini vurguladı, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin “hata kaldırmayan bir seçime giriliyor” vurgusu yaptı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar ise Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine değinirken, bu göreve gelmesinin ülke siyaseti ve Kıbrıs Konusu acısından da büyük önem arz ettiğini söyledi…

Toplantıyı düzenleyen Ak-Et Et Ürünleri Sanayi Ltd. Direktörü Abdullah Aktolgalı, Ulusal Birlik Partisi’ne seçim öncesi güç verecek bir toplantı düzenlediklerini kaydetti.

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran da cumhurbaşkanlığı seçimine kadar çalışmaya devam edeceklerini ve seçimden zaferle çıkacaklarını söyledi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tüm kalıcı eserlerin Ulusal Birlik Partisi tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Saner, Ulusal Birlik Partisi’nin kurduğu cumhuriyetin ileriye götürülerek ilelebet yaşatılacağına işaret etti.

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da toplantıdaki kalabalığın geçmişte yaşadığı süreci hatırlattığını dile getirerek, kırgınlıkları bir yana bırakarak seçimden zaferle çıkmak adına çok çalışılması gerektiğini söyledi.

Birlik ve beraberlik içinde çalışılırsa seçimin çok kolay kazanılacağının altını çizen Eroğlu, hata kaldırmayan bir seçim sürecine girildiğinin altını çizdi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar da “Cumhurbaşkanlığı için partim bana görev verdi” diyerek, seçim yarışından başarıyla çıkacağına olan inancını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinin ülke siyaseti ve Kıbrıs Konusu açısından da büyük önem arz ettiğini dile getiren Tatar, ülkenin içinde bulunduğu durumun adeta kendisini göreve davet ettiğini vurguladı.

Cumhuriyeti kuran bir parti olan Ulusal Birlik Partisi’nin cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinin önemine değinen Tatar, Kıbrıs konusunda da açıklamalarda bulundu.

Tatar, tüm dünyanın Kıbrıs ‘ta iki devletin ve halklarının yan yana yaşadığını kabul etmesi gerektiğini dile getirdi.

Tatar, Türkiye ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz’de yaşanan sıcak gelişmelere de değindi.

Seçime ilişkin yapılan anketlere vurgu yapan Tatar, anketlerin kendisinin oy oranını yüzde 40’ın üzerinde gösterdiğini dile getirdi.