Tatar Gaziantep'e gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ziyaretlerinin eleştirilmesine yanıt vererek, “Buradaki takvimimi aksatmadan davetlerime gitmeye devam edeceğim” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT ekranlarında yayınlanan ‘18. Saat’ adlı programa katılarak, bir yıllık görev süresini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Bizi hala daha federasyona çekmeye çalışanlar var. Bizim egemen eşitliğimizin kabul edilmesi gerekiyor. Eğer egemenliğimiz kabul edilirse, resmi müzakereleri konuşuruz. Ancak Rum tarafından yeşil bir ışık yanmamıştır. Bir anlaşma olmasa bile, bir ışık yanmasa bile biz direnmeliyiz” ifadelerini kullandı.