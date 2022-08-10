  • BIST 2.765,65
  • Altın 1032.321
  • Dolar 17.9461
  • Euro 18.3281
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Tatar, Konya’da Aliyev ile görüştü

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Konya’da gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
Tatar, Konya’da Aliyev ile görüştü

Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni’ne katılmak üzere Konya’ya gitti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ramada Otel Melikşah Salonu’nda yaklaşık 40 dakika görüşen Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede Aliyev’e Kıbrıs konusunda bilgi vererek Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içinde bir politika yürüttüklerini söyledi.

Kabulün son derece samimi bir ortamda gerçekleştiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, iki ülke arasındaki karşılıklı münasebetlerin gelişmesi için değerlendirmelerde bulunulduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, İslami Dayanışma Oyunları’na bundan sonraki yıllarda KKTC sporcularının da katılabilmesini temenni ederek Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi’nden dolayı Kıbrıs Türkü’nün büyük bir gurur ve sevinç duyduğunu ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de KKTC sporcularının İslami Dayanışma Oyunları’na katılmasını desteklediğini belirterek Azerbaycan’ın Karabağ savaşı zamanında KKTC halkının desteğini hissettiklerini söyledi.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: Her eleştiri yapanı, şerefsizlik’le suçlayan bir dil!10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:13
  • Tasarruflarında uyuşturucu madde bulundu10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:22
  • Yeniboğaziçi Belediyesi Plajı’nda yangın!10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:20
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:15
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 10 ağustos 2022 Çarşamba10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:10
  • CTP Vekili Akansoy’dan Tatar’a: İstifa Et!09 Ağustos 2022 Salı 21:31
  • EL-SEN'in yeni Yönetim Kurulu açıkladı09 Ağustos 2022 Salı 21:11
  • Tatar, Erdoğan ve devlet başkanlarıyla bir araya geldi09 Ağustos 2022 Salı 21:08
  • Başbakan Üstel: Ad-Hoc komitede KKTC’de kaç belediye olacağı belirlenecek09 Ağustos 2022 Salı 20:27
  • Şan: Tüm gayemiz, ülke ekonomisine sürdürülebilir bir yapı kazandırmak09 Ağustos 2022 Salı 20:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti