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Tatar: YDÜ’nin yaptığı yatırım, diğer yatırımcılara örnek olsun

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Near East Bank Genel Müdürlük Merkez Binasının açılışı gerçekleştirildi.
Tatar: YDÜ’nin yaptığı yatırım, diğer yatırımcılara örnek olsun

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı açılış töreni bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Törende konuşlan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 1996 yılında kurulan Yakın Doğu Bankasının şu anda KKTC’nin önde gelen bankaları arasında yer aldığını vurguladı…

Tatar, Yakın Doğu ailesine teşekkür etti ve bunun ülkeye yatırım yapacak diğer yatırımcılara da örnek olmasını istedi. Tatar, yapılan yatırımın dünyaya KKTC’nin ayakta olduğu, ayakta olmaya devam edeceği ve yoluna devam edeceği mesajı verildiğini kaydetti…

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin de verdiği güvence ile bu topraklarda artık egemen, eşitlik temelinde, yan yana yaşayan iki devlet olduğunun tüm dünyaya gösterildiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında KKTC’ye uygulanan izolasyon, ambargo ve kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulunarak, kısıtlamaların insan haklarına ve çağdaş değerlere de aykırı olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar hükümet kurma çalışmalarına da değindi…

“Ülkede bakanlar var ama Bakanlar Kurulu yok” söylemleri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Anayasanın Cumhurbaşkanının Bakanlar kuruluna başkanlık edebileceğini söylediğini, dolayısıyla ülkede olası acil bir durumda Bakanlar Kurulu’nun hemen toplanabileceğini ifade etti…

Tatar, “dolayısıyla halkımız rahat olsun, Ülkemiz emin ellerdedir. Ülkenin, devletin başı vardır. Bakanları vardır” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında Hükümet kurma çalışmalarının bir an önce tamamlanacağına olan inancını da dile getirerek, “ben istikrardan yanayım. Ben KKTC’nin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesinden yanayım” ifadelerini kullandı…

Açılış töreninde Yakın Doğu Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Selami Kaçamak, Yakın Doğu Üniversitesi mütevelli heyeti Başkanı ve YDÜ bankası yönetim kurulu üyesi İrfan Suat Günsel de birer konuşma yaptı….

Konuşmalarda, Yakın Doğu ailesinin KKTC’ye yatırım yapmaya devam edeceğine vurgu yapıldı… 

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