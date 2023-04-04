Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisi Açıldı

100 parçalık zengin bir koleksiyonla Tataristan’ın kültürünü, tarihini ve sanatını Kuzey Kıbrıs’a taşıyan “Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde açıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Tataristan Cumhuriyeti Heyeti’nin katılımıyla Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde açılan “Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisi”, 100 parçaya ulaşan zengin bir koleksiyonla Tataristan’ın kültürünü, tarihini ve sanatını Kuzey Kıbrıs’la buluşturdu. 30 Nisan’a kadar ziyarete açık olacak sergiyle birlikte, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde oluşturulan daimi Tataristan bölümünün açılışı de gerçekleştirildi.

Tataristanlı sanatçıların imzalarını taşıyan heykel ve resimlerin yanı sıra ülke kültürünü yansıtan kılıçlar, milli giysiler, takılar, halılar, geleneksel müzik enstrümanları ve Tataristan’ın simge yapıların maketlerini de içeren geniş bir yelpazede eserleri bir araya getiren “Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisi”, Kuzey Kıbrıs’tan Tataristan’a ulaşan bir kültür sanat köprüsü kuruyor.

Tataristan Cumhuriyeti Heyeti’nin yanı sıra sanatseverlerin geniş katılımı ile açılan serginin açılış konuşmasını Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ gerçekleştirdi. Prof. Dr. Şanlıdağ’ın ardından sırasıyla, Tataristan Heyeti adına Tataristan Cumhuriyeti Yatırım Finans Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hafizov Azat Ralifoviç ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ardından misafirler, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İlyas Abdullin ve Tataristan sanatçısı Rustam Fatahov’un seslendirdiği Tatar ezgileri eşliğinde sergiyi incelediler.

Ersin Tatar: “Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi aracılığı ile Kıbrıs Türk halkıyla buluşan bu değerli sergi aynı zamanda Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğumuzu da ortaya koyuyor.”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 440’ıncı sergisinin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasına “Benim için kişisel olarak da çok anlamlı olan bu özel serginin açılışında bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” sözleriyle başladı. Kendisinin soyadının ailesinin Tataristan’a uzanan köklerinden geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Tataristan’dan gelerek sergini açılışına katılan misafirlere hoşgeldiniz diye seslendi. Geçtiğimiz aylarda, Bursa’da düzenlenen “Türkiye-Tataristan İş Forumu”nda Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’la bir araya geldiğini hatırlatan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşurken, kendisine köklerimin Tataristan’dan geldiğini ve babamın adının da Rüstem olduğunu aktardım. Bu bağlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Tataristan’ın geçmişten gelen kadim köklere sahip olduğunu bu görüşmede de karşılıklı olarak vurgulamıştık. Tarihin bu döneminde, her iki ülkenin de vermekte olduğu varoluş mücadelesinde birbirine destek olması gerektiğinin önemini de vurguladık” ifadesini kullandı.

“Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisi” ile Tataristan kültürünün Kuzey Kıbrıs’ta da yaşayacak olmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek Cumhurbaşkanı Tatar, “Tataristan ve bizlerin arasında her daim kadim ve kutsal bir bağ vardır. Tarihte ya da günümüzde yapılan bazı yanlış hamlelerle sahip olduğumuz bağ koparılmak istense de bu mümkün değildir” dedi.

Tataristan’nın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin birlik içerisinde birbirlerine destek olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizler her daim teknoloji ve çağdaş iletişim kanalları ile tüm sınırları ve engelleri aşarak sanatsal, kültürel ve güçlü bağlarla bir arada olarak buluşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi aracılığı ile Kıbrıs Türk halkıyla buluşan bu değerli sergi aynı zamanda Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğumuzu da ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisi ile Tatar halkının muhteşem tarihini ve kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacağız.”

Sergideki açılış konuşmasına Tataristan’ın sahip olduğu kültürel zenginliğe değinerek başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Tataristan, zengin bir tarih, sanat ve kültür mirasına sahiptir. Geleneksel Tatar el sanatlarından, modern sanata kadar birçok alanda adından söz ettiren Tataristan; müzik, tiyatro ve sinema alanlarında gelenekseli modernle birleştiren bir tarza sahiptir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 440’ıncı sergisi olan olan “Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisi” ile birlikte ziyaretçilerin, Tatar halkının muhteşem tarihini ve kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacağını vurgulayan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Kıbrıs Modern Sanat Müzemiz Tataristan’dan daha önce kişisel ve karma sergilerde 40’a yakın devlet ve halk sanatçının eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Tatar halkının kültür ve tarihinin detaylarına odaklanan böylesine görkemli bir sergi ise bir ilk. Tüm halkımızın bu sergiyi ziyaret ederek bu güzellikleri deneyimlemesini temenni ediyorum”dedi.

Hafizov Azat Hafizof: “Güzel Kıbrıs’ımız, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile birçok kültür için bir buluşma noktası teşkil ediyor.”

Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisi’nin açılışında Tataristan Cumhuriyet Heyeti ve Tatar halkı adına kısa bir konuşma yapan Tataristan Cumhuriyeti Yatırım Finans Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hafizov Azat Ralifoviç, açılışı yapılan serginin Kuzey Kıbrıs’la buluşmasının dört yılı aşkın bir süreye yayılan bir emeğin ürünü olduğunu vurguladı.

“Değerli Tatar halkımızın Kuzey Kıbrıs’ta temsil edilmesi ve bu etkinliğe katılabilmesi bizim için çok büyük bir onurdur” diyen Hafizov Azat Ralifoviç, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’e seslenerek “Bu etkinliği organize ettiğiniz için Tatar Milleti’nin kalbinden gelen duygularla teşekkür ediyoruz” dedi. Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisi’nin yeni başlangıçlar oluşturması temennisinde de bulunan Hafizov Azat Ralifoviç, “Güzel Kıbrıs’ımız, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile bir çok kültür için bir buluşma noktası teşkil ediyor. Umuyorum ki, özellikle tüm dünyadaki Tatarlar için de cazibe merkezi olacaktır” ifadesini kullandı.