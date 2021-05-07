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Tatlısu-Girne anayolunda feci kaza:2 yaralı

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Kaza sonucu yaralanan PV 358 plakalı araç sürücüsü Ahmet Buluş ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Furkan Buluş (E-21) ve İbrahim Muhammet Buluş (E-27) kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.
Tatlısu-Girne anayolunda feci kaza:2 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiue göre saat 13:50 sıralarında, Tatlısu-Girne anayolu üzerinde, Ahmet Buluş (E-30), yönetimindeki PV 358 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman Korineum Golf sahası kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp su kanalı içerisine düşüp ardından geri kontrolsüzce yola giriş yapıp yolun sağına geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan Babajan Soltanov (E-30) yönetimindeki JD 964 plakalı beton mikseri ile çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan PV 358 plakalı araç sürücüsü Ahmet Buluş ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Furkan Buluş (E-21) ve İbrahim Muhammet Buluş (E-27) kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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