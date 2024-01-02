Tayland ve Çin arasında vize zorunluluğu kalıcı olarak kaldırılıyor

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, mart ayından itibaren Çin ve Tayland arasında vize uygulamasının kalıcı olarak kaldırılacağını bildirdi.

İki ülke vatandaşları için karşılıklı olarak vize muafiyeti uygulanacağını söyleyen Thavisin, "Bu, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirecektir." ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise İki ülkenin vize muafiyetiyle halklar arasındaki alışverişi artıracağını belirterek, "Her iki tarafın yetkili makamları konuyla ilgili olarak yakın iletişim halinde ve ilgili düzenlemenin uygulanmasını dört gözle bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Güneydoğu Asya'nın en büyük ikinci ekonomisi Tayland, eylül ayında Çinli turistler için vize zorunluluğunu bu yıl şubat ayına kadar kaldırmıştı.

Tayland vize muafiyeti politikasıyla, ülkenin koronavirüs pandemisinden büyük zarar gören turizm sektörüne ivme kazandırmayı amaçlıyor.

Resmi rakamlara göre, ekonimisi büyük oranda turizmle dayalı ülke 2023'te 3,4 milyonu Çin'den olmak üzere 28 milyon yabancı turist ağırladı ve turizmden 34 milyar dolardan fazla gelir elde etti.

Çin, Tayland için önemli bir turist kaynağı. Ülke 2019 yılında 11 milyon Çinli turist ağırlamıştı.