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TC Dışişleri: "Kudüs Başkonsolosluğu önündeki gösteride bayrağımızın yakılmasını kınıyoruz"

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kudüs Başkonsolosluğu önünde Türk bayrağının yakılmasını kınadı. Açıklamada, "Düzenlenen bir gösteri sırasında bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz.
TC Dışişleri: "Kudüs Başkonsolosluğu önündeki gösteride bayrağımızın yakılmasını kınıyoruz"

Kudüs Başkonsolosluğu önünde Türk bayrağının yakılmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığından kınama mesajı geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs Başkonsolosluğumuzun önünde 13 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen bir gösteri sırasında bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz. Şanlı bayrağımıza kimse saygısızlık edemez, el uzatamaz. Bu menfur eylemin faillerinin en kısa zamanda yargı önüne çıkarılarak hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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