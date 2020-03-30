TDP Gençlik: "Acilen Koordinasyon Kriz Masası Kurulmalı"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü, ülkede yaşanan gelişmeler dikkate alındığında sağlık alanında acilen olağanüstü durum (ODUR) ilan edilerek, aynı anda uzmanlardan oluşacak bağımsız bir "Koordinasyon Kriz Masası" kurulmasının elzem bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Karpaz bölgesinin karantinaya alınması, ilk ölüm olayının gerçekleşmesi, vaka sayısı ile yoğun bakımdaki kişi sayısının günden güne artmasının yanı sıra kriz yönetimindeki eksikliğin olağanüstü durum ilan edilmesi ile Kriz Masası’nın aciliyetini ortaya koyduğuna dikkat çekilen açıklamada “Olayın patlak verdiği ilk anda hemen olağanüstü durum kararı alınmış olsaydı, belki de bugün bu bulaşıların önüne geçmiş olacaktık. Tedbirler vakalar göründükten sonra değil, görünmeden önce alınırsa çok daha fazla faydalı olacaktır” denildi.

Başta sağlık olmak üzere sektörleri temsilen uzman kişilerle, yerel yönetimler, polis ve sivil savunma temsilcilerinin de yer alacağı bağımsız bir komisyonun kurulması gerektiği kaydedilen açıklamada, bu komisyonun krizi yönetmenin yanı sıra, koordinasyonun sağlanması, basına, kamuoyuna sağlıklı ve düzgün veri akışının sağlanması ile toplumdan gelen sorulara doğru ve güven verici yanıtların verilmesi gibi görevleri yerine getirmesi gerektiği belirtildi, bunların yapılmamasının riski daha da artıracağı uyarısında bulunuldu.

TDP Gençlik Örgütü yaptığı yazılı açıklama ile gündemdeki konulara yönelik değerlendirmede bulundu, görüş ve önerilerini açıkladı.

Virüsün ortaya çıktığı ilk günlerde özellikle uzmanların uyarıları doğrultusunda ivedi kararlar alınmaması, alınan kararların da yeterince denetlenmemesi nedeniyle ülkede giderek kötüleşen bir durum olduğu görüşü belirtilen açıklamada, kısmi sokağa çıkma yasağının ardından, 15 köyün karantinaya alınması, COVID-19 virüs nedenli ilk ölümün yaşanmasının krizin iyi yönetilmediğinin göstergesi olduğu savunuldu.

"Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 13 Mart tarihinde önerdiği ve hükümetin kabul etmediği hayati ihtiyaçların karşılanabileceği, özel durumların muaf tutulacağı sağlık alanında olağanüstü durum ilan edilmesinin daha acil bir gereklilik halini aldığı" belirtilen açıklamada, “Krizin daha da derinleşmemesi adına bu acil ve elzemdir” denildi.

TDP Gençlik açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Olağanüstü durum ilanı ile birlikte tam teşekküllü ve bağımsız bir Koordinasyon Kriz Masası kurulmalıdır. Bu dönemde, kamuoyuna, basına yapılan test sayısı ve vakalarla ilgili, 14 günlük karantinaya giren kişilerin durumu ve takibi ile ilgili sağlıklı bilgiler verebilen, ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı numaralarla taşıdığı semptomlar nedeniyle COVID-19 şüphesi olanların sordukları soruları yanıtlayabilen, gerek ev, gerekse devletin belirlediği karantina merkezlerinde, durumu bilinçli bir şekilde yönetebilen ve kamuoyunun güven duyabileceği bir Koordinasyon Kriz Ekibine acil ihtiyaç vardır.”

“EKONOMİK PAKET TOPLUMU ÇIKMAZA SÜRÜKLEYECEK”

TDP Gençlik Örgütü UBP-HP hükümetince açıklanan ekonomik paketin bu zorlu dönemde sağlığını koruma derinde olan halka ayrı bir darbe daha vuracak içerikte olduğunu belirterek, sosyal adaletten yoksun olan paketin, toplumu daha da çıkmaza sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Kriz dönemlerinde, devletin yanı sıra her kesimin elini taşın altına koyması gerektiği ancak TC’den geleceği açıklanan 72 milyon TL ile maaşlardan yapılan kesintilerin hangi alanlarda ne şekilde kullanılacağının açıklanmamasının şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından ciddi sakıncalar taşıdığı kaydedildi.

3. Dünya ülkesi vatandaşlarının maruz kaldığı yaklaşımın yanlışlığına dikkat çekilirken, tek başına çalışan özel sektör çevrelerinin yok sayılmasının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bugüne kadar, vergisini, sigortasını ödemiş, gerek vatandaş, gerek yabancı olsun herkesin bu topraklarda insanca yaşam hakkı vardır ve bu hak her daim korunmalıdır. Devletin kriz dönemlerinde halkını korumak için bankalardan kredi öteleme ve faiz oranları için ricada bulunması dünyanın neresinde görülmüştür.

Ülkemizdeki yabancı uyruklu öğrenci ve çalışanların yaşamakta olduğu zorluklar da bir gerçekliktir. Bu kişilerin yeterli gıdaya ulaşabildiklerinden emin olmak, hepimizin insanlık borcudur. Özellikle LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve çalışma arkadaşları başta olmak üzere birçok bölgede yerel yönetimlerin yaptıkları çalışmaları selamlarken, bunun tüm ülkeye yayılması en büyük beklentimizdir. Bu vesileyle her türlü zorluğa rağmen canla başla çalışan sağlık çalışanlarına da teşekkürü bir borç biliriz.

TDP Gençlik Örgütü olarak, bu dönemde en çok ihtiyacımız olan şeyin birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi olduğu bilinciyle, toplumun tüm kesimlerine fayda sağlayacak şekilde uğraş vermeye devam edeceğimizi, birlik ve beraberlik ilkelerine aykırı davranışlar ile söylemlerin de karşısında duracağımızı tüm kamuoyuna bildirmek isteriz."