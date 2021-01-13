TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit: Tatar Sağlığı politikaya alet edecek kadar kendinden geciyor

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit'in paylaşımı:

Cumhurbaşkanı Tatar Avrupa Birliği'nden gelecek Covid-19 aşılarının Rum tarafı üzerinden gelmesi durumunda bu aşıları kabul etmeyeceğini söylemiş.

Belli ki Sn. Tatar siyasi ezberinden konuşmuş, yıllarca Kıbrıs Türkünü bir adım ileri götürmeyen hamaseti böylesi önemli bir konuda bile tekrarlama ihtiyacı hissetmiş.

Yine de insan bir durup düşünmez mi; 'ben bu cümleleri halkımın sağlığını ilgilendiren bir konu için sarfediyorum' diye.

Cumhurbaşkanı ağzından çıkanları en azından bir vicdan filtresinden geçirmez mi?

Sn. Tatar belli ki geçirmiyor, ihtiyaç da hissetmiyor.

Bunun bir hak olduğunu bile unutuyor.

Sağlığı politikaya alet edecek kadar kendinden geciyor