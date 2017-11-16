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TDP Genel Sekreteri Asım İdris:"Bağış'ın vatandaşlığı iptal edilecek"

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TDP Genel Sekreteri Asım İdris:"Bağış'ın vatandaşlığı iptal edilecek"
TDP Genel Sekreteri Asım İdris:"Bağış'ın vatandaşlığı iptal edilecek"

TDP Genel Sekreteri Asım İdris sosyal medya hesabı üzerinden egemen Bağış'ın KKTC vatandaşı yapılmasını espirili bir şekilde eleştirdi.

İşte o açıklama;

Hatırlatayım, Necati Şaşmaz'ın (Polat Alemdar) kültür elçiliğini iptal ettiğimiz gibi 55 gün sonra Egemen Bağış'ın vatandaşlığını iptal edeceğiz.

Gerçi böyle yazdım diye bana oy vermeyecek artık ama canı sağolsun.

 

Egemen Bağış kimdir?

Egemen Bağış'ın ismi 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması'na karışmış ve  hakkında TBMM'de Yüce Divan oylaması yapılmıştı.

 

Ne olmuştu?

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında "rüşvet ve nüfuz ticareti" suçlarını işlediği iddiasıyla" hakkında soruşturma açılan 4 bakan arasında yer aldı ve Avrupa Bakanlığı görevinden alındı. Bağlı olduğu parti tek başına yasama organı görevini sürdürürken hakkında cezai soruşturma açılabilmesi için diğer partiler tarafından TBMM'ye fezlekeler sunuldu. Mecliste 5 Mayıs 2014 tarihinde bu amaçla kurulan komisyon 5 Ocak 2015'e kadar çalışmalarını sürdürdü ve bakanların Yüce Divan'a gönderilmemesi yönünde karar aldı.

Meclis Soruşturma Komisyonu'nda yapılan oylama sonucu bakanların Yüce Divan'a gitmemeleri yönünde karar çıktı. Komisyonun kararı tavsiye niteliğinde olduğu için, nihaî karar için 20 Ocak 2015'te TBMM Genel Kurulu'nda oylama yapıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda 245 kabul oyuna karşılık 255 ret oyuyla Egemen Bağış'ın Yüce Divan'a gönderilmesine dair önerge reddedildi. Oylamada 7 milletvekili çekimser kaldı, 6 boş oy verilirken, 4 milletvekili geçersiz oy kullandı.

 

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