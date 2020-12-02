TDP Genel Sekreteri Hızal: "Manipüle haberler ETİK değil, Teknokrat kabineye karşı değiliz"

Kıbrıs Genç TV'de Nazan Erişkin'in sorularını yanıtlayan TDP Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal açıklamalar yaptı.

TDP Genel Sekreteri Hızal, açıkçası dünkü görüşmeden benim bile haberim yoktu. Partide kimse böyle bir görüşme olacağını bilmiyorduk.

DETAY ÖZEL - Barışcan Şekerci

İşte halil Hızal'ın açıklamalarından satır başları...

Başkana söylenen sürecin bu şekilde yürütüleceği söylendi.

Başkana daha merhaba demeden ben görüşme ile "ilgili haberleri" okudum.

Cemal hocaya söylenen kimseye haber vermemesiydi Cemal hoca etik dğerlere bağlı olarak bize bile söylemedi.

Siyaseti filan geçtim her şeyi de geçtim ülkede bunun ETİK olmadığını düşünüyorum.

4 Genel Başkanın olduğu ortamda bunun manipüle edilmesini ETİK bulmadım.

KUSURA BAKMASINLAR

Bu siyasi ahlakla ve etikle bağdaşmaz.

Bu siyasi oyunların içerisinde değiliz. Daha önce 4'lü koalisyonun bozulmasında dahilimzide yoktu. Şimdi de bu siyasi oyunlarda olmayacağız.

SÖYLEDİĞİMİZ ŞEYLER KONUŞULMUYOR

TDP günah keçisi yapılmaya çalışılıyor. Bizim konuşmadığımız şeyler söyleniyor. Ülkenin kaynaklarının verimli kullanılmasını istiyoruz.

Olmayan şeyler üzerinden suçlama yapılması, bazı basın mensuplarının bunu üzerine atılması gerçekten UTANÇ duydum.

BİZ GÖRÜŞMELERE İYİ NİYETLE DEVAM EDECEĞİZ

Biz TDP iyi niyetli olarak görüşmelere devam edeceğiz. Koalisyonlar UZLAŞMADIR. Toplum yararına uzlaşmadır. Önerilerimiz uzlaşıya açıktır.

Partinin söylemediği şeylerin iddia edilmesi doğru değil.

TDP TEKONOKRAT KABİNEYE KARŞI DEĞİL

TDP teknokrat kabineye karşı olmadığı söyledi. Etik kurlara uymaya devam edeceğiz. TDP'yi günah keçisi yapmak ve ötekileştirmek istiyorlar. Biz o noktada olmayacağız.