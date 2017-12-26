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TDP, 'Katılım Vizyonu Kitabını' basın mensupları ile paylaştı

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TDP, 'Katılım Vizyonu Kitabını' basın mensupları ile paylaştı
Özyiğit, ‘TDP Katılım Vizyonu Kitabı’ ile partinin plan ve projelerini basın mensupları ile paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, toplumun haber alma ihtiyacını objektif ve tarafsız bir şekilde karşılayan basın mensuplarına teşekkür etti.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Katılım Vizyonu Kitabını basın mensupları ile paylaştı. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Genel Sekreter Asım İdris bu sabah kahvaltılı basın toplantısında basın mensupları ile bir araya gelerek, "TDP Katılım Vizyonu Kitabı" içinde yer alan 'Ekonomi',  'Kamu Maliyesi', 'Kamu Yönetimi' 'Sağlık', 'Eğitim', 'Trafik ve Yol Güvenliği',  'Çevre ve Doğal Kaynaklar', 'Gençlik, Spor, Kültür ve Sanat',  'Bayındırlık, Şehircilik, Ulaşım, Haberleşme', 'Turizm, Tarım ve Hayvancılık', 'Yargı Reformu', 'İş Hayatı ve Haklar', 'İnsan Hakları', 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği', 'Özel Gereksinimli Bireyler', 'Çocuk Hakları', 'Mülteci ve Sığınmacı Hakları', 'Yaşlılar', 'Kıbrıs Sorunu', 'Türkiye ile İlişkiler', 'Vatandaşlık', 'Türkiye Cumhuriyeti ile 'İlişkiler', 'Vatandaşlık' başlıkları ile ilgili bilgiler verdi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Cemal Özyiğit

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ‘TDP Katılım Vizyonu Kitabı’ ile partinin plan ve projelerini basın mensupları ile paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, toplumun haber alma ihtiyacını objektif ve tarafsız bir şekilde karşılayan basın mensuplarına teşekkür etti.

TDP olarak Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulma yönündeki ana hedeflerinin kararlılıkla süreceğini belirten Özyiğit, buna paralel olarak da daha sivil-demokratik bir düzen ile kendi ayakları üzerinde durabilen bir ekonomik yapıyı oluşturmanın en temel hedefleri olduğunu vurguladı.  TDP Katılım Vizyonu Kitapçığı'nın da bu içerikte olduğunu belirten Özyiğit, ülkenin tüm kesimlerinin etkin ve demokratik katılımını öngörerek, ihtiyaç duyulan insan odaklı, demokratik, adaletli ve ilerici bir vizyon ile toplumun karşısında olduklarını vurguladı. TDP'nin hedeflediği projeleri hayata geçirebilmek içinse siyasi iradenin yanı sıra geçmişi temiz güçlü bir kadro olması gerektiğini, TDP'nin kadrosunun tam da bu özelliklere sahip olduğunu belirten Özyiğit, temiz bir geçmiş ve özgür bir gelecek için açık şeffaf hesap verebilir bir şekilde hükümette halkın taktiri ile güçlü bir şekilde yer almaya hazır olduklarını kaydetti.

Asım İdris

TDP Genel Sekreteri Asım İdris ise, 41 yıllık köklü bir geleneğe sahip TDP’nin geçmişte çeşitli dönemlerde hükümette bulunduğunu anımsatarak, "Ben temizim' diyerek temiz olunmuyor, önemli olan çeşitli görevlerde bulunarak temiz kalabilmektedir. TDP geleneği bunu başarmış bir partidir" dedi. 

TDP olarak 7 Ocak seçimlerine yönelik alanında uzman, başarılı, ter temiz bir kadro ile yola çıktıklarını belirten İdris, son yıllarda toplumun değişim yönündeki iradesinin güçlü bir şekilde devam ettiğini belirten İdris, "Toplum artık değişim istemektedir ve bu değişimi de toplumla beraber TDP gerçekleştirecektir. " dedi. 

Kimseyle bağı bulunmayan TDP'nin bir tek yerden icazet aldığını belirten İdris, "Bu düzeni yaratanlar ve belli odaklara bağlı olanlar bu değişimi gerçekleştiremezler. Toplumun beklediği değişimi ancak ve ancak bir tek toplumdan icazet alanlar sağlayabilir, bunun adresi de TDP'dir" dedi. 

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