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Tecavüz sonucu dünyaya gelen Britanyalı Vicky: ‘Babamın’ yargılanmasını istiyorum

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Britanya’da tecavüz sonucu dünyaya gelen bir kadın, ‘babasının’ hakim karşısına çıkarılmasını istiyor.
Tecavüz sonucu dünyaya gelen Britanyalı Vicky: ‘Babamın’ yargılanmasını istiyorum

Ancak, kanun, 1970’lerde evlat edinilen, 18 yaşında, öz anne-babasını merak ettiğinde gerçeği öğrenen kadını ‘kurban’ olarak nitelendirmediği için dava açamıyor.

BBC’ye ‘Vicky’ takma adını kullanarak hikayesini anlatan kadının annesi, 13 yaşındayken 30’lu yaşlardaki bir aile dostu tarafından tecavüze uğradı. Tecavüz sonucunda dünyaya gelen Vicky, sosyal hizmetlere verildi ve yedi aylıkken evlat edinildi. Birmingham kentinde yaşayan Vicky, 18 yaşıdayken biyolojik anne-babasını bulmak istedi ve sosyal hizmetlerden annesini bir bebeğe bakmak için gittiği evde tecavüze uğradığını öğrendi.

 

“Dünyam başıma yıkıldı” diyen Vicky, belgelerin hepsinde babasının adresinin ve adının yazdığını, kayıtlara tecavüz sonucu dünyaya geldiğinin geçtiğini belirterek, “Ancak yasal anlamda hiçbir şey yapılmamış. Bunu içime sindiremiyorum” diyerek sözlerini sürdürdü.

Annesiyle 18 yaşındayken tanıştığını anlatan Vicky, kendisinin ‘tecavüzün DNA kanıtı’ olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Başından beri bu duruma çok öfkeliydim ancak yıllar geçtikçe basında çok sayıda cinsel taciz ve tecavüz kurbanının yaşadıklarını okudum, izledim ve cesaretlendim. Annemle benim yaşamımızı altüst eden o adamın yargılanmasını istiyorum. Annem bu meseleye dahil olmak istemiyor ama benim dava açmamı destekliyor.”

Vicky, cesaretini toplayıp hukuki mücadele başlatmak için polise gittiğinde olumsuz yanıtsız aldı. Polis merkezinde ona, ‘esas kurbanın annesi olduğunu ve onun şikayetçi olmaması halinde, kendisinin kurban olarak görülemeyeceğini ve dolayısıyla dava açılamayacağı’ söylendi.

‘Kurban siz değilsiniz’

Vicky, polisten sonra sosyal hizmetlerin, üst düzey hukukçuların ve milletvekillerinin kapısını çaldı ancak aldığı yanıt hep aynı oldu: “Kurban siz değilsiniz.”

“Ben işlenen o suç nedeniyle dünyaya geldim. Bir çocuğa tecavüz eden adamın işlediği suçun kanıtın olarak nefes alıyorum ve kimse beni kurban olarak görmüyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

Biyolojik babasını bulan Vicky onunla buluşmaya gitti ve gizli kamerayla konuştuklarını kaydetti ancak sonuç alamadı. Vicky, “Maalesef konuşma sırasında suçunu itiraf etmedi” dedi.

Polisin DNA testi talep etmesini, sosyal hizmetlerin yıllar önce bu konunun üzerine gitmedikleri için özür dilemelerini ve kanundaki ‘kurban’ tanımlamasının gözden geçirilmesini istediğini belirten Vicky, mücadeleden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Birmingham’ın İşçi Partili milletvekili Jess Phillips ise “Tecavüz sonucu dünyaya gelen çocuklar da kurban olarak nitelendirilmeli” diyerek ona destek vereceğini açıkladı.

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