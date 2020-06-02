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Tehlikede olsanız köpeğiniz sizi kurtarır mı: İşte bilimin cevabı

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Araştırmacılar, 60 evcil köpeğin sahiplerini kurtarma eğilimini değerlendirdikleri bir dizi deney yaptı
Tehlikede olsanız köpeğiniz sizi kurtarır mı: İşte bilimin cevabı

Hayvan dostlarının birçoğu, köpeklerin içinde serbest kalmayı bekleyen bir kahraman olduğunu hayal ediyor. Van Bourg ve Clive Wynne adlı iki bilim insanının yürüttüğü çalışma da köpeklerin sahiplerini tehlikeli durumlardan kurtarmak istediğini gösteriyor.

Arizona Eyalet Üniversitesi’nden iki psikoloji araştırmacısı, köpeklere sahiplerini kurtarma şansı verildiğinde ne olacağını görmek istedi ve 60 evcil köpeğin katıldığı bir dizi deney yaptı. Köpeklerin hiçbiri kurtarma eğitimi almamıştı.

İlk deneyde köpek sahipleri, hafifçe itilebilen bir kapısı bulunan büyük bir kutuya sırayla girdi. Kutudaki kişi, başı beladaymış gibi davranıp köpeğine “Beni kurtar” ve “Bana yardım et” diye bağırdı. Ancak bu kişilerin köpeklerine ismiyle seslenmesine izin verilmedi. Bu da köpeğin itaatle hareket etmesini ve yalnızca çağrıyı cevaplamak için hareket etmesini engelledi.

Deneyin sonucunda 60 köpekten 20’sinin sahibini kurtarmak için harekete geçtiği görüldü. Van Bourg, elde ettikleri sonuçlara dair şunları söyledi:

Köpeklerin yaklaşık üçte biri sahiplerini kurtardı. Bu ilk bakışta çok etkileyici görünmüyor ama daha yakından baktığınızda gerçekten etkileyici.

Araştırmacılar bu oranın ne anlam ifade ettiğini anlamak için iki kontrol deneyi yaptı. Önce köpek sahipleri bir kutunun içinde oturup sesli şekilde dergi okudu. Bu senaryoda 60 köpeğin 16'sının sahiplerine ulaşmaya çalıştığı görüldü.

İkinci kontrol deneyinde köpeklerin gözü önünde kutunun içine yiyecek bırakıldı. Bunun sonucunda 60 köpekten 19’unun kapıyı iterek yiyeceğe gittiği saptandı. Yiyeceğe giden köpeklerden daha fazlası, sahibini kurtarmak için kapıyı açmıştı.

Yiyecek deneyi ayrıca, kutunun nasıl açılacağı bilgisinin çok önemli bir faktör olduğunu gösterdi. Gizmodo’nun haberine göre gıda testi sırasında kutuyu nasıl açacağını öğrenen köpeklerin, yardım isteyen sahiplerini kurtarma olasılıklarının epey arttığı keşfedildi.

Van Bourg, “Köpeklerin üçte ikisinin yiyecek için kutuyu açmaması, kurtarma eyleminin motivasyondan fazlasını gerektirdiğinin güçlü bir kanıtı. Bir bileşen daha var: Kurtarma yeteneği” dedi ve ekledi:

Yiyecek testinde kapıyı açabildiğini gösteren 19 köpeğin yüzde 84’ü sahiplerini kurtardı. Yani köpekleriniz çoğunlukla sizi kurtarmak istiyor ama bunu nasıl yapacağını bilmiyor.

Araştırmacılar ayrıca, söz konusu deneyler boyunca köpeklerin kutuyu koklama, sızlanma ve havlama gibi stres belirtilerini gösterip göstermediğini de inceledi. Bu davranışlar, okuma testinde ortaya çıkmazken, sahiplerin yardım istediği ilk testin tekrarlarında bile yoğun olarak görüldü.

Araştırmacılar şimdi de fiziksel mesafenin arttığı durumda köpeklerin sahiplerini kurtarıp kurtarmayacağını görmek istiyor. Buna uygun bir deney ortamı kurmak zor görünse de köpeklerin “kahramanlıklarına” dair daha kesin sonuçlar ortaya çıkabilir.

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