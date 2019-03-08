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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Telefonunuzu Koruması İçin Yüklediğiniz Bu Uygulama, Kredi Kartı Bilgilerinizi Çalıyor!

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Telefonunuzda bu uygulamalar varsa derhal çöp kutusuna! İşte Google'ın, uygulama mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği o uygulamalar...
Telefonunuzu Koruması İçin Yüklediğiniz Bu Uygulama, Kredi Kartı Bilgilerinizi Çalıyor!

1

Master Cleaner - CPU Booster:

Master Cleaner - CPU Booster:

Telefonu hızlandırdığını iddia eden bu uygulama aslında tam bir tuzak; yüklüyse ilk işiniz hemen bu uygulamayı kaldırmak olsun.

2

Antivirus Free Process Virus:

Antivirus Free Process Virus:

Telefonunuzu koruduğunu iddia eden bir antivirüs uygulaması gibi görünse de; aslında kredi kartı bilgilerinizi çalıyor.

3

Realtime Booster:

Realtime Booster:

Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor.

4

SmartSwipe:

SmartSwipe:

Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

5

Cartoon Art Photo:

Cartoon Art Photo:

Fotoğrafları çizgi filme dönüştüren başarılı bir uygulama gibi görünüyor; ancak kredi kartı bilgilerini çalıyor.

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