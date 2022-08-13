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Telegram yeni emojileri ile iPhone'lara gönderme yapıyor!

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Telegram'ın hareketli ifadeler içeren Telemoji paketi Apple'dan onay alarak kullanılmaya sunulmaya başlanacak.
Telegram yeni emojileri ile iPhone'lara gönderme yapıyor!

 

Son dönemde popülerliğini artıran haberleşme uygulaması Telegram kendisini yenilemeye devam ediyor. Çeşitli yeniliklerle uygulamayı güncel tutmak isteyen geliştiriciler, son güncellemede ise Apple ile karşı karşıya gelmişti. Gelen haberlere göre Telegram'ın Telemoji paketi Apple'dan onay alarak kullanılmaya sunulmaya başlanacak.

HAREKETLİ EMOJİLER İÇİN APPLE'DAN İZİN ÇIKTI

Telemoji, Telegram platformuna özel animasyonlu emojiler olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu Telemoji paketinin iOS'a özgü hareketli emojilerden büyük ölçüde ilham aldığı söylenebilir. Ancak bu hareketli emojiler Telegram imzası taşıyor.

TELEGRAM, INSTAGRAM VE FACEBOOK'U GERİDE BIRAKTI!

Telegram'ın hareketli emoji paketi, iki haftadan uzun bir süre boyunca Apple'ın inceleme sürecinde kaldı. Uzun süre boyunca Apple ekibi tarafından incelenen yeni özellik sonunda ise onay almış görünüyor. Apple, kendi tasarımlarına dayalı hareketli emojilerin kaldırılmasını şartı ile yeni ifade paketini onayladığını açıkladı.

Telegram CEO'su Pavel Durov ise konu hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Bu, Apple adına şaşırtıcı bir hareket. Çünkü Telemoji, statik düşük çözünürlüklü emojilere yepyeni bir boyut getirecek ve ekosistemlerini önemli ölçüde zenginleştirecek"

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