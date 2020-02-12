Ter ile sağlık tespiti dönemi geliyor!

Sağlık teknolojilerinde yaşanan gelişme ve yenilikler konusundaki teknoloji haberleri biz insanlara umut oluyor. Şimdi de sağlık durumumuzun tespiti konusunda yeni bir adım atılmaya hazırlanıyor. Artık terimiz aracılığı ile de sağlık kontrolleri yapılıyor olacak. Peki nasıl yapılacak? Insan terinden Hangi sağlık bulguları saklanabilecek? Haberimizde...

Teri le Sağlık Analizi Nasıl Yapılacak?

Birçoğumuz düzenli olarak; bazılarımız da ihtiyaç duyduğunda sağlık kontrolü yaptırıyoruz. Sağlık kontrollerimizde en sık kullanılan yöntemler de genellikle kan ve idrar tahlilleri oluyor. Teknolojinin gelişimi ile birlikte ise bu yöntemlere bir yenisi daha ekleniyor. Gelecek günlerde insan terinden de bazı analizler yapılabiliyor olacak.

Mevcutta kullanılan sağlık kontrol yöntemleri bazı zamanlarda yeterli ve pratik olamayabiliyor. Sağlık teknolojileri alanında çalışanlar ise bu yöntemlere alternatif fikirler üzerinde çalışıyorlar. Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları tarafından insan teri ile sağlık tespiti yapılabileceğine yönelik önemli bir fikir ortaya atıldı.

Mevcuttaki kan ve idrar tahlilleri dışında daha hızlı ve yeterli çözümler üretmeyi amaçlayan bilim insanları; insan teri ile sağlık tespiti yapılması üzerine yeni bir yöntem geliştirdiler. Bu yöntem ile insan teri gözlemleniyor; kişinin sağlığı ile ilgili önemli bilgiler ve ipuçları sunuyor. Analiz sonucunda kişinin vücudundaki yorgunluk, susuzluk gibi bazı sorunlar hemen tespit edilebiliyor.

İnsan Terinden Neler Anlaşılacak?

Insan teri ile sağlık analizi yapabilmek için bazı sensörlerden faydalanılıyor. Bu sensörler içerisinde de bazı mikroskobik tüpler bulunuyor. Sözkonusu tüpler hem deri üzerinden ter almaya yarıyor; hem de vücuttaki bazı durumları saptamayı sağlıyor. Tüpler içerisinde bulunan ter sayesinde kişinin susuzluk ve yorgunluk durumu gibi tespitlerde bulunulabiliyor. Ayrıca tüplerin dışında bulunan bazı sensörler sayesinde de vücuttaki metabolitler tespit edilebiliyor.

Mevcut yöntemlere ek olarak zahmetsiz ve hızlı çözüm sağlamayı amaçlayan insan teri ile sağlık analizi sayesinde aslında terinin sahip olduğu bilgiler de çözülebilmiş olacak. Tüm bu bilgiler ise insanların sağlık durumu hakkındaki tespitlerde kullanılabilecek.

Bu yeni sağlık tespiti yöntemi konusundaki çalışmalar ve testler sürüyor. Yapılan testler ise insan teri ile sağlık analizine dair olumlu sonuçları gösteriyor. Bu sayede vücudun kaybettiği sıvı miktarı hemen tespit edilebiliyor, Ayrıca çok daha kapsamlı sağlık bilgilerine de ulaşılabiliyor. Söz konusu yöntemi özellikle diyabet hastaları için önemli derecede fayda yaratacağı öngörülüyor.

Sağlık alanında yaşanan gelişmeler ve bu gibi teknoloji haberleri insanlığın geleceğine dair umut veriyor. Bu gibi yeni yöntemlerin nasıl yaygınlaşacağı ve ne zaman günlük hayatımızda kullanabileceğimiz ise merak konusu…