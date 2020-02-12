  • BIST 120.049
  • Altın 304,234
  • Dolar 6,0506
  • Euro 6,5899
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Ter ile sağlık tespiti dönemi geliyor!

» »
Tıbbi gelişmeler sayesinde sağlığımızı kontrol etmek her geçen gün daha da kolaylaşıyor. Teriniz sayesinde sağlık durumumuzdan haberdar olabilir miyiz?
Ter ile sağlık tespiti dönemi geliyor!

Sağlık teknolojilerinde yaşanan gelişme ve yenilikler konusundaki teknoloji haberleri biz insanlara umut oluyor. Şimdi de sağlık durumumuzun tespiti konusunda yeni bir adım atılmaya hazırlanıyor. Artık terimiz aracılığı ile de sağlık kontrolleri yapılıyor olacak. Peki nasıl yapılacak? Insan terinden Hangi sağlık bulguları saklanabilecek? Haberimizde...

Teri le Sağlık Analizi Nasıl Yapılacak?

Birçoğumuz düzenli olarak; bazılarımız da ihtiyaç duyduğunda sağlık kontrolü yaptırıyoruz. Sağlık kontrollerimizde en sık kullanılan yöntemler de genellikle kan ve idrar tahlilleri oluyor. Teknolojinin gelişimi ile birlikte ise bu yöntemlere bir yenisi daha ekleniyor. Gelecek günlerde insan terinden de bazı analizler yapılabiliyor olacak.

Mevcutta kullanılan sağlık kontrol yöntemleri bazı zamanlarda yeterli ve pratik olamayabiliyor. Sağlık teknolojileri alanında çalışanlar ise bu yöntemlere alternatif fikirler üzerinde çalışıyorlar. Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları tarafından insan teri ile sağlık tespiti yapılabileceğine yönelik önemli bir fikir ortaya atıldı.

Mevcuttaki kan ve idrar tahlilleri dışında daha hızlı ve yeterli çözümler üretmeyi amaçlayan bilim insanları; insan teri ile sağlık tespiti yapılması üzerine yeni bir yöntem geliştirdiler. Bu yöntem ile insan teri gözlemleniyor; kişinin sağlığı ile ilgili önemli bilgiler ve ipuçları sunuyor. Analiz sonucunda kişinin vücudundaki yorgunluk, susuzluk gibi bazı sorunlar hemen tespit edilebiliyor.

İnsan Terinden Neler Anlaşılacak?

Insan teri ile sağlık analizi yapabilmek için bazı sensörlerden faydalanılıyor.  Bu sensörler içerisinde de bazı mikroskobik tüpler bulunuyor. Sözkonusu tüpler hem deri üzerinden ter almaya yarıyor; hem de vücuttaki bazı durumları saptamayı sağlıyor. Tüpler içerisinde bulunan ter sayesinde kişinin susuzluk ve yorgunluk durumu gibi tespitlerde bulunulabiliyor. Ayrıca tüplerin dışında bulunan bazı sensörler sayesinde de vücuttaki metabolitler tespit edilebiliyor.

Mevcut yöntemlere ek olarak zahmetsiz ve hızlı çözüm sağlamayı amaçlayan insan teri ile sağlık analizi sayesinde aslında terinin sahip olduğu bilgiler de çözülebilmiş olacak. Tüm bu bilgiler ise insanların sağlık durumu hakkındaki tespitlerde kullanılabilecek.

Bu yeni sağlık tespiti yöntemi konusundaki çalışmalar ve testler sürüyor. Yapılan testler ise insan teri ile sağlık analizine dair olumlu sonuçları gösteriyor. Bu sayede vücudun kaybettiği sıvı miktarı hemen tespit edilebiliyor, Ayrıca çok daha kapsamlı sağlık bilgilerine de ulaşılabiliyor. Söz konusu yöntemi özellikle diyabet hastaları için önemli derecede fayda yaratacağı öngörülüyor.

Sağlık alanında yaşanan gelişmeler ve bu gibi teknoloji haberleri insanlığın geleceğine dair umut veriyor. Bu gibi yeni yöntemlerin nasıl yaygınlaşacağı ve ne zaman günlük hayatımızda kullanabileceğimiz ise merak konusu…

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin‘de yeni koronavirüs vakalarında düşüş12 Şubat 2020 Çarşamba 12:17
  • Küba ilacı yeni koronavirüs tedavisinde etkili oldu: Binden fazla kişiyi iyileştirdi12 Şubat 2020 Çarşamba 11:58
  • Çin’de yeni tip koronavirüsten can kaybı 1114’e çıktı12 Şubat 2020 Çarşamba 09:37
  • Hemoroide karşı nasıl beslenmek gerekiyor?11 Şubat 2020 Salı 23:59
  • Gül hastalığı bulaşıcı mıdır? Gül hastalığı tedavisi?11 Şubat 2020 Salı 23:27
  • 6 saatten az uyumak obezite riskini artırıyor11 Şubat 2020 Salı 22:45
  • Coronavirüsten korunmak için sıvı desteğini aksatmayın11 Şubat 2020 Salı 22:45
  • Epilepsi tanısı için nöbet anının kaydedilmesi önemli11 Şubat 2020 Salı 22:24
  • "Yeni tip Koronavirüs dünya nüfusunun yüzde 60'ına bulaşabilir"11 Şubat 2020 Salı 19:08
  • Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tespiti için üretilen yerli kit 90-120 dakika içinde sonuç veriyor11 Şubat 2020 Salı 17:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti