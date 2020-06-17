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TFF Başkanı Özdemir Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden istifa etti.
TFF Başkanı Özdemir Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 9 Haziran 2020 tarihinde Fenerbahçe Yönetim Kurulu tarafından disipline sevk edilmişti. Sevk mektubu bugün Özdemir'e ulaştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre TFF Başkanı Özdemir de, mektubun kendisine ulaşmasının ardından sarı lacivertli kulüp üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Fenerbahçe'nin hukuki mücadelesini devam ettirdiği sezon için kullandığı "Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık, o sezon 2010-11 sezonudur. 2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık. Amatör liglerde de şikayetler geliyor, Etik Kurulumuz inceliyor. Bunlarla ilgili herhangi bir şey yakalayamadık ama yakaladığımız zaman meselenin üzerine gideriz" ifadesi sarı lacivertli camiada tepki çekmişti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Başkanvekili Semih Özsoy, Özdemir'in sözlerine açıklık getirmesini belirtmiş ve Özdemir'in 'gereğini yapması gerektiğini' söylemişlerdi.

Fenerbahçe kulübü üyeleri ise Özdemir'in ihraç edilmesi için kampanya başlatmıştı.

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