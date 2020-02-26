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THY, "2 bedava bilet kazanın" mesajlarına karşı uyardı

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THY, "2 bedava bilet kazanın" mesajlarına karşı uyardı
THY, "2 bedava bilet kazanın" mesajlarına karşı uyardı

Son günlerde "2 bedava bilet kazanın" mesajıyla sosyal medyada hızla yayılan dolandırıcılık yöntemine karşı THY'den vatandaşlara uyarı geldi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda vatandaşları THY ismini kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı.

Üstün Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

"Bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda, Türk Hava Yolları adına düzenlenmiş görünen, ödül bilet temalı sahte mesajların yayıldığı tespit edilmiştir. Güvenliğiniz açısından bu gibi sahte mesajları açmadan, doğrudan silmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz."

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