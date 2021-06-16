THY Teknik, yenilenen Boeing sözleşmesiyle envanter portföyünü genişletiyor

Boeing ve Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., özel yapım yedek parça paket sözleşmesini yenilediklerini duyurdu. Böylece, uçak bakım ve onarım tedarikçisinin mevcut kontratı üç yıl süreyle uzatılmış oldu. Yenilenen sözleşme, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin verimlilik ve güvenilirliğini artırmanın yanı sıra yedek parça ve komponent hizmetleri küresel ağına erişimini güçlendirecek.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü ve İcra Komitesi Üyesi Mikail Akbulut, “Boeing ile yenilenen yedek parça sözleşmemiz, müşterilerimize en iyi nihai ürünü sağlama konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir. Şüphesiz ki, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve Boeing arasındaki bu işbirliği, piyasa taleplerini karşılamada ileri bir dönüm noktasıdır.” açıklamasında bulundu.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., yenilenen sözleşmenin sunduğu fiyat ve uygunluk ayrıcalıklarıyla bakım operasyonlarını verimli ve kolay hale getirmeye devam edecek. Özel yapım yedek parça paket sözleşmesinin üç yıl süreyle yenilenmesiyle, şirketin portföyü 9.000 adet yedek parça ile genişliyor. Bunlar arasında Boeing parçalarının yanı sıra Boeing ve iş ortağı işletmeler tarafından sağlanan tedarikçi parçaları bulunuyor.

Boeing Satış Sonrası Hizmetler Başkan ve CEO’su Ted Colbert, “Endüstrimiz, pandemi ve devamındaki iyileşmeden doğan zorlukların üstesinden gelmeye devam ederken, iş ortaklarımız da organizasyonlarına değer katacak ve müşterilerine nihai ürün sağlayacak özgün çözümler üretme konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Bu sözleşmeyle öngörülebilirliği ve esnekliği artan, maliyet açısından rekabetçi ve geniş tedarik ağına sürdürdüğü güvenden ötürü Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’ye teşekkür borçluyuz.” dedi.