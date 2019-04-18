Ticari denge açığı ve enflasyon rakamları

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın 2019’un ilk iki ayında 1,4 milyar Euro’luk ithalat ile 0,7 milyar Euro’luk ihracat yaptığın yazdı.
Gazetenin bir diğer haberinde ise, Mart ayı enflasyon oranının yüzde 1,1 olduğu bildirildi.
Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın 2019’un ilk iki ayında 1,4 milyar Euro’luk ithalat ile 0,7 milyar Euro’luk ihracat yaptığın yazdı.
Gazetenin bir diğer haberinde ise, Mart ayı enflasyon oranının yüzde 1,1 olduğu bildirildi.
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