Ticari denge açığı ve enflasyon rakamları

Güney Kıbrıs’ta 2019’un ilk iki ayının ticari denge açığı, 700 milyon Euro olarak açıklandı.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın 2019’un ilk iki ayında 1,4 milyar Euro’luk ithalat ile 0,7 milyar Euro’luk ihracat yaptığın yazdı.

Gazetenin bir diğer haberinde ise, Mart ayı enflasyon oranının yüzde 1,1 olduğu bildirildi.