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Tonga'da Yanardağdaki Patlamanın Ardından Tsunami Uyarısı Yapıldı

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Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın Hunga Ha'apai Adası'nda bulunan yanardağdaki patlamanın ardından Tonga ve Yeni Zelanda dahil birçok ülkede tsunami uyarısı yapıldığı bildirildi.
Tonga'da Yanardağdaki Patlamanın Ardından Tsunami Uyarısı Yapıldı

BBC'nin haberine göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde dalgaların Tonga'daki bir kilise ve birkaç evi yıkması yer alıyor.

Yanardağın neden olduğu kül bulutu başkent Nuku'alofa'yı kapladı.

Yanardağ patlaması nedeniyle tsunami uyarısı yapıldı ve ada sakinlerinin daha yüksek bölgelere hareket etmeleri istendi.

Başkent Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, dün sabah saatlerinden bu yana kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Yetkililer, yanardağdaki patlamaların geçen yıl 20 Aralık'taki faaliyetlerinden 7 kat daha şiddetli olduğunu belirtmişti.

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