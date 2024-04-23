Tozlu hava perşembe gününe kadar devam edecek!

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, toz zerreciklerinin 25 Nisan saat 23.59’a kadar bölgede hava kirliliği yaratacağını belirtilerek, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmasını tavsiye etti.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, toz zerreciklerinin 25 Nisan saat 23.59’a kadar bölgede hava kirliliği yaratacağını belirtilerek, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmasını tavsiye etti.
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