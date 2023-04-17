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Trabzon'daki dev mücadelede puanlar paylaşıldı

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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası dev bir maça sahne oldu. Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması 0-0 sona erdi.
Trabzon'daki dev mücadelede puanlar paylaşıldı

Trabzonspor ile Beşiktaş, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetti.

Akyazı'da kazanan çıkmadı. Trabzonspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Beşiktaş'ın ise 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.  

Ligde 2 maç sonra hanesine puana yazdıran Trabzonspor, 45 puana yükseldi. Ligdeki yenilmezlik serisi 7 maça çıkan Beşiktaş ise 56 puana yükseldi. 

Öte yandan Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ın Süper Lig kariyerinde en çok kurtarış yaptığı takım Beşiktaş oldu. (10 maç 46 kurtarış)

Ligin ilk yarısında oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

 

Fotoğraf: DHA

 

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

16. dakikada Bakasetas'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Gomez'in kafa şutu sonrası top az farkla yandan auta çıktı.

Daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda her iki takımda etkili gol pozisyonu üretemedi.

Takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

 

Fotoğraf: DepoPhotos

 

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

51. dakikada Aboubakar'ın pasına hareketlenen Ghezzal'ın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kontrol etti.

65. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına hareketlenen Abdülkadir Ömür'ün aşırtma vuruşunda kaleci Mert Günok, topa uzanarak sahip oldu.

66. dakikada Gedson Fernandes'in ceza alanı çizgisi üzerinde yerden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.

71. dakikada ceza alanı sağ çaprazında Markovic'in şutunda kaleci Mert Günok'un güçlükle çeldiği topu savunmada Onur Bulut, Eren Elmalı'dan önce araya girerek uzaklaştırdı.

73. dakikada Eren Elmalı'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

 

Fotoğraf: DepoPhotos

81. dakikada Markovic'in soldan arka direğe ortasında, Gomez'in içeriye çıkardığı topu çizgi önünde Colley, Trezeguet'den önce uzaklaştırdı. Topu takip eden Eren Elmalı'nın şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

85. dakikada Trezeguet'nin ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Mert Günok, yerden seken topu kornere çeldi.

86. dakikada Redmond'un ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır büyük bir tehlikeyi önledi.

88. dakikada Redmond'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde Mulaka'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır çizgi önünde topu çıkardı.

90+1. dakikada Trezeguet'nin ceza alanı hemen dışından sert şutunda, kaleci Mert Günok topu kornere gönderdi.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.

 

Fotoğraf: DHA

 

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi.

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Olguncan, Erdem Bayık.

Trabzonspor:Uğrucan Çakır, Larsen (Dk. 69 Bartra), Hüseyin Türkmen, Denswil, Eren Elmalı, Peres (Dk. 56 Trezeguet), Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 88 Gbamin), Markovic, Gomez (Dk. 88 Umut Bozok).

Beşiktaş:Mert Günok, Onur Bulut, Saiss, Colley, Masuaku, Salih Uçan (Dk. 90 Necip Uysal), Fernandes, Ghezzal (Dk. 68 N'Koudou), Maxim (Dk. 68 Muleka), Redmond, Aboubakar.

Sarı kartlar:Dk. 29 Larsen, Dk. 74 Bakasetas, Dk. 87 Eren Elmalı, Dk. 90+5 Gbamin (Trabzonspor) Dk. 42 Sais, Dk. 60 Onur Bulut (Beşiktaş)

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