Trabzonspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri

Süper Lig'in 29. haftasında ezeli rakipler Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren maç öncesi Beşiktaş formda olan taraf...

Süper Lig'in 29. haftası bugün büyük bir karşılaşmaya sahne olacak. Son 5 maçını kazanan Beşiktaş, iddiasız Trabzonspor ile deplasmanda, serisini geliştirmek ve zirve yarışından kopmamak için ter dökecek.

Siyah-beyazlılarda sakat Cenk ve Tayyip Talha ile cezalı Amir yok. Teknik direktör arayışları henüz sonuçlanmadığı için teknik sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde sahaya çıkacak bordo-mavililerde sakat Dorukhan, Serkan, Abdülkadir Ömür ve Visca forma giyemeyecek.

Muhtemel 11’ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hüseyin, Eren Doğucan, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Markovic, Gomez.

Beşiktaş: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Gedson, Salih, Ghezzal, Redmond, Aboubakar.

BEŞİKTAŞ SON 22 MAÇTA SADECE 5 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 22 müsabakada 5 kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 22 maçın 8'ini siyah-beyazlı ekip kazanırken, 9 mücadele de berabere sonuçlandı. Trabzonspor, bu süreçte Beşiktaş'ı 4 kez 2-1'lik skorla yenmeyi başardı. Bordo-mavili ekip, söz konusu maçların birinde de rakibine 4-1 üstünlük kurdu. Bu arada Trabzonspor, rakibiyle yaptığı son 19 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

LİGDE 100. MAÇ

İki takım ligde yarın 100. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında bir farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 99 lig müsabakasında Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı, 26 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 142 gole, Trabzonspor 115 golle karşılık verdi.