  • BIST 5.092,88
  • Altın 1246.689
  • Dolar 19.3433
  • Euro 21.2623
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Trabzonspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri

» »
Süper Lig'in 29. haftasında ezeli rakipler Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren maç öncesi Beşiktaş formda olan taraf...
Trabzonspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri

Süper Lig'in 29. haftası bugün büyük bir karşılaşmaya sahne olacak. Son 5 maçını kazanan Beşiktaş, iddiasız Trabzonspor ile deplasmanda, serisini geliştirmek ve zirve yarışından kopmamak için ter dökecek.

Siyah-beyazlılarda sakat Cenk ve Tayyip Talha ile cezalı Amir yok. Teknik direktör arayışları henüz sonuçlanmadığı için teknik sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde sahaya çıkacak bordo-mavililerde sakat Dorukhan, Serkan, Abdülkadir Ömür ve Visca forma giyemeyecek.

Muhtemel 11’ler:

  • Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hüseyin, Eren Doğucan, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Markovic, Gomez.
  • Beşiktaş: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Gedson, Salih, Ghezzal, Redmond, Aboubakar.

BEŞİKTAŞ SON 22 MAÇTA SADECE 5 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 22 müsabakada 5 kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 22 maçın 8'ini siyah-beyazlı ekip kazanırken, 9 mücadele de berabere sonuçlandı. Trabzonspor, bu süreçte Beşiktaş'ı 4 kez 2-1'lik skorla yenmeyi başardı. Bordo-mavili ekip, söz konusu maçların birinde de rakibine 4-1 üstünlük kurdu. Bu arada Trabzonspor, rakibiyle yaptığı son 19 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

LİGDE 100. MAÇ

İki takım ligde yarın 100. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında bir farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 99 lig müsabakasında Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı, 26 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 142 gole, Trabzonspor 115 golle karşılık verdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manchester United’da satış kaosu ‘Bu iş maskaralığa dönüştü’13 Nisan 2023 Perşembe 20:08
  • Beşiktaş Atletico Madrid’i mağlup etti13 Nisan 2023 Perşembe 14:30
  • Real Madrid Chelsea karşısında avantajı kaptı13 Nisan 2023 Perşembe 12:10
  • Dursun Özbek: Galatasaray’ın her şeyiyle uğraşmaya başladılar12 Nisan 2023 Çarşamba 19:58
  • FIFA’dan Leeds United’a tarihi ceza12 Nisan 2023 Çarşamba 12:48
  • Manchester City Bayern Münih’i farklı yendi12 Nisan 2023 Çarşamba 11:45
  • Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor borç batağında11 Nisan 2023 Salı 18:58
  • Beşiktaş’a dev sponsor10 Nisan 2023 Pazartesi 16:03
  • Arsenal’in 2 farkla öne geçtiği nefes kesen maçta Liverpool geri döndü10 Nisan 2023 Pazartesi 11:53
  • Beşiktaş 5’te 5 yaptı! Zirve yürüyüşü devam ediyor…10 Nisan 2023 Pazartesi 09:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti