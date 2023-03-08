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Tren kazasına öfkenin büyüdüğü Yunanistan’da büyük grev

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En az 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına karşı büyük gösterilere sahne olan Yunanistan’da bugün binlerce çalışan iş bıraktı.
Tren kazasına öfkenin büyüdüğü Yunanistan’da büyük grev

En az 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla sarsılan Yunanistan'da bugün düzenlenen grev nedeniyle hayat durdu.

Binlerce çalışan greve giderken, başkent Atina'daki parlamento binası önünde dev bir gösteri düzenlenmesi bekleniyor.

Yunanistan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY), dün ülke genelinde grev ilan etmişti.

Tren kazası sonrası hükümeti demiryollarında güvenlik önlemlerini ihmal etmekle eleştiren binlerce kişi, bir haftadır büyük protesto gösterileri düzenliyor. Atina'da pazar günü düzenlenen gösteriye 10 binden fazla kişi katılmıştı.

Demiryolu sendikaları da geçen hafta grev kararı almıştı.

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