4yıldır süren tecavüz davası, 6 erkek 3 kadın jürinin hükmüyle 3 saatte sonuç buldu. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump tecavüzden yargılandığı davada "cinsel istismar" suçlusu bulundu.

E. Jean Carroll, 1996 yılında elle dergisinde köşe yazarıydı. Caroll'ın mahkemede anlattıklarına göre, o dönemde Trump Towers'ın sahibi olan Donald Trump, alışveriş yapan Caroll'ı gördü ve soyunma odasında tecavüz etti.

Dava, New York'ta görüldü, Trump duruşmaya katılmadı. Caroll mahkemede yaşadıklarını anlattı.

Trump'ın avukatları "Neden ses çıkarmadınız, neden bağırmadınız" diye sordu. Jean Caroll "Ben 1943 doğumluyum, sessiz bir neslin kadınıyım" ifadelerini kullandı.

TRUMP'A CİNSEL İSTİSMAR CEZASI

Tecavüzden suçlanan Trump, cinsel istismardan suçlu bulundu, 5 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi. Avukatları mahkeme çıkışında karara itiraz edileceğini kaydetti.

Trump ise, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Bu kadının kim olduğunu kesinlikle bilmiyorum. Bu utanç verici bir hükümdür” dedi.