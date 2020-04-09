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Trump koronavirüsün yayılmasında Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı

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Trump koronavirüsün yayılmasında Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı
Trump koronavirüsün yayılmasında Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı

ABD'deki koronavirüs kriziyle ilgili eleştirilere maruz kalan Başkan Donald Trump, dünyada virüsün yayılması konusunda Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) suçladı.

Ocak ayı sonlarında Trump'ın Çin'den gelen ziyaretçilerin ABD'ye girişine yasak getirmesini DSÖ eleştirmişti.

Trump DSÖ'nün Çin'e karşı taraflı davrandığını ve Covid-19 ile ilgili Çİn'den gelen ilk bilgilere sogulamadan fazlaca güvendiğini ifade ediyor.

Ancak Trump'ın destekçileri bile küresel pandeminin dorukta olduğu bu dönemde DSÖ'ye fonların durdurulması tehdidinde bulunmasını doğru bulmuyor.

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