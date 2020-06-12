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Trump: Seattle'ın anarşistler tarafından işgal edilmesine izin vermeyeceğiz

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Trump: Seattle'ın anarşistler tarafından işgal edilmesine izin vermeyeceğiz
Trump: Seattle'ın anarşistler tarafından işgal edilmesine izin vermeyeceğiz

ABD Başkanı Trump, Seattle'de göstericilerin kentin Capitol Hill bölgesinde 'otonom bölge' ilan etmesine ilişkin, yerel yöneticileri suçlayarak "Seattle'ın anarşistler tarafından işgal edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, siyah Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesi sonucu ülke genelinde düzenlenen gösteriler ve bir grup protestocunun Seattle'da 'otonom bölge' ilan etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Seattle'ın anarşistler tarafından işgal edilmesine izin vermeyeceğiz" diyen Trump, eyalet valisi ve belediye başkanını da 'yeterince sert' olmamakla suçladı.

Trump, "Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan ve Washington Valisi Jay Inslee, işleri yoluna koymazsa, biz koyarız" ifadelerini kullandı.

Vali Inslee'ı Ulusal Muhafızları görevlendirmeye çağıran Trump, bir şekilde olayın çözülmesi gerektiğini ve göstericilerin 'kentin en önemli' konumunu işgal edemeyeceğini vurguladı.

'Tüm polisler böyle değil'

Polis Memuru Derek Chauvin'in, Floyd'un boynuna bastığı ana dair görüntüleri izlediğini belirten Trump, "O görüntüleri izlerken, 8 dakikalık bir korku anının yaşandığını görüyorsunuz, bu gerçekten utanç verici" dedi.

Trump, bu tarz görüntülerin ortaya çıkmasının ardından insanların "Bütün polisler böyle mi?" sorusunu sorduğuna işaret ederek, "İnsanlar bir yerden sonra da 'tüm polisler böyle' demeye başlıyor. Tüm polisler böyle değil, ben polislerin yaptığı inanılmaz şeyler de gördüm ama bunları televizyonlarda yayınlamıyorlar" diye konuştu.

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