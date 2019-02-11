Tsipras: 'Kıbrıs’ı çözersek devamı da gelir'

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türk televizyonlarında ilk defa Aslıgül Atasagun Çebi ile TGRT HABER’e konuştu. Çipras, Çebi’ye Türkiye ziyareti ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Bölgenin güvenliği için iki ülkenin çok fazla yükümlülüğü olduğunu söyleyen Çipras şunları söyledi: Kıbrıs meselesi 45 yıldan fazla süren ve çözülmesi gereken bir problem. Her iki taraf için adil ve geçerli bir çözüm bulmalıyız. Bu da şu demek; bizim, bir referans noktaları taslağı üzerinde anlaşmamız gerekiyor. Bir dahaki sefere, bu konuda hazırlık yaparak daha yakın temaslarda bulunmalıyız. Güvelik konusunda Yunanistan ve Türkiye daha yakın çalışmalı... Çünkü bu konuda hem Türkiye’ye hem de Yunanistan’a düşen önemli roller var; bir de, tarafların birbirleriyle olan iletişimi ve anlaşmaları. Biz onları yeniden başlamaları için desteklemeli, teşvik etmeliyiz. Eğer sonunda bir çözüm bulursak, bütün diğer meselelerin çözümleneceğini düşünüyorum.

Buna enerji meselesi de dâhil. Ben gerçekten başarabileceğimize inanıyorum. Ve sonuçta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıkladığım gibi; Kıbrıs Rum Kesimi Lideri Anastasiadis de benimle aynı fikirde, tabii kaynaklar bütün Kıbrıslılara aittir. Bu gelecek için çok önemli.

MÜLTECİ KRİZİ ZORLADI

İkinci Dünya Savaşı’ndan beri en zor mülteci kriziyle karşı karşıya gelindi. Türkiye ile Yunanistan için büyük zorluklara yol açtı. Ama iki ülke olarak birlikte çalışarak, bunun gibi sadece bölgesel değil küresel bir problemle etkin bir şekilde başa çıkabileceğimizi kanıtlamış olduk. Türkiye’de şu anda dört milyondan fazla mülteci bulunuyor. Bunun için Türkiye’ye saygı duymamız gerekiyor. Bu gerçekten çok önemli... Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi, desteklemesi için çalışıyorum. Yunanistan’da ise yetmiş binin üstünde mülteci bulunuyor. Özellikle, beş adamızda durum oldukça kritik.

Yakın zamanda Türkiye, Makedonya ve Yunanistan arasında yapılan “musakka” tartışmasını değerlendiren Çipras “Bu bölgedeki insanların karışarak ortak bir kültür, müzik, ses, mutfak ve lezzete sahip olduğunu düşünüyorum. Bence bunu hiç unutmamamız gerekiyor” dedi. Çipras büyük dedesinin İstanbul’da doğduğunu hatırlatarak “Benim doğduğum evde yemeklerin hepsi Türk yemekleri gibiydi. Demek istediğim, çok fazla benzerliklerimiz var. Farklı dillere sahibiz ancak ortak kültürümüz mevcut. Yani bir arada barış içinde ve arkadaşça yaşamak zorundayız. Herkese vermek istediğim mesaj budur” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rum azınlık için yeni adımlar atmasını umduğunu söyleyen Çipras “Ruhban okulu açılmalı... Bu gibi adımlarla birlikte insanlara bir mesaj iletmiş olacak. Bölgedeki insanlar, bir araya gelmeli, arkadaşlığı ve sevgiyi yaymalı” dedi.