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T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden açıklama

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T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden açıklama
T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden açıklama

T&T Havalimanı İşletmeciliği yapılan yazılı açıklamada, KKTC halkına çağdaş ve modern normlarda bir Havalimanı yapmak için canla başla uğraştıklarını dile getirdi. T&T şirketinin açıklaması şu şekilde oluştu:

”T&T Havalimanı İşletmeciliği olarak altı yıldır sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi laiki ile yerine getirirken, KKTC halkına çağdaş ve modern normlarda bir Havalimanı yapmak için canla başla uğraş veriyoruz.  Bu süre zarfında Devletimizin ve KKTC halkının sürekli yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ederken, ülkemize karşı olan sorumluluğumuzun bilinci ile ne gerekirse yapmaya hazır olduğumuzu ifade eder, siz değerli kamuoyu ile paylaşmak isteriz.”

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