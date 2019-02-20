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Tüm şehir diyette: 46 bin kilo verdiler hedef 100 ton

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İspanyol kentinde toplu diyet: 46 bin kilo veren kent sakinlerinin hedefi 100 ton
Tüm şehir diyette: 46 bin kilo verdiler hedef 100 ton

2018’de vücut kitle endekslerinin ‘fazla’ seviyesinde olması nedeniyle toplu diyete başlayan İspanya’nın Naron kenti sakinleri bir yılda 46 bin kilo hafifledi!

Naron kenti sakinlerinin 2018’deki vücut kitle endeksi normalin bir üstü olan ‘fazla kilolu’ seviyesindeydi. France Info’nun bildirdiğine göre 40 bin nüfuslu şehirde, 3 bin obez, 9 bin aşırı kilolu kişi bulunması nedeniyle sağlıklı yaşam programı başlatılmıştı. Doktor Carlos Pineiro tarafından 25 Ocak 2018’de hayata geçirilen programın temeli sağlıklı beslenme, düzenli spor ve sağlık kontrollerinden oluşuyordu.

Euronews’ün haberine göre iki yıl içinde 100 bin kilogram kaybetmek için geçen yıl toplu diyete giren halk şu ana kadar toplamda 46 bin kilo zayıflamayı başardı. 

Ülkenin kuzeybatısındaki bu küçük kentte 14 yerel sağlık merkezi, program kapsamında halka destek ve danışmanlık hizmeti veriyor. Kentteki restoranlar menülerindeki yemekleri ‘sağlıklı’ alternatifleriyle değiştirirken, kent çapında spor aktiviteleri teşvik ediliyor.

Fransız l’Express gazetesinin aktardığına göre 100 ton hedefi gerçekleşirse kent sakinlerinin kronik hastalıklarının yüzde 30 oranında azalması öngörülüyor.

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