Tunuslu çevre örgütü: Çöp protestosunda hayat hakkımızı savunurken 'gaz bombalarına' hedef olduk

Tunus'ta son günlerde "çöp krizi" ile gündeme gelen Safaks vilayetine bağlı Akrab’da faaliyet gösteren çevre örgütü "Peşini Bırakmayacağız Hareketi", hayat haklarını savunurken gaz bombalarına hedef olduklarını belirtti.

Peşini Bırakmayacağız Hareketi üyeleri, Safaks’taki "çöp krizi" ve Akrab şehrinde yaşanan toplumsal gerginliğe ilişkin başkent Tunus’ta basın toplantısı düzenledi.

Herhangi bir siyasi tarafa bağlı olmadıklarını söyleyen örgüt üyelerinden Şükrü el-Bahri, "Bizim tek problemimiz şehrimizi kirleten çöp merkezinin söz verildiği gibi tamamen kapatılmaması. 2008’de açılan El-Kina çöp merkezi normalde 2013'te kapatılacaktı, ancak sürekli ertelendi." dedi.

Çevreyi korumakla yaşamı savunduklarını vurgulayan Bahri, "Geçen ay kapatılan merkez tekrar açılınca protesto eylemi düzenledik, hayat hakkımızı savunurken güvenlik güçleri bize gaz bombalarıyla saldırdı." diye konuştu.

Akrab’daki çöp merkezinin denetlenmediğini öne süren Tunuslu çevre aktivisti, "Bölgede hastalıkların çoğalmasına sebep olan merkez aynı zamanda çevrenin ve havanın da kirlenmesine sebep oluyor. Bölge halkının sağlığını tehlikeye sokan merkezin sebep olduğu hastalıklar arasında kanser, solunum yolları hastalıkları, görme bozukluğu ve kısırlık gibi birçok hastalık yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Bahri, daha önce anlaştıkları gibi çöp merkezinin 2021 sonu itibarıyla tamamen kapatılması çağrısında bulundu.

Peşini Bırakmayacağız Hareketi Akrab’da yer alan El-Kina çöp toplama merkezinin tamamen kapatılması için kurulan mahalli bir örgüt olarak faaliyet gösteriyor.

Safaks'taki "çöp" protestosu

Tunus'un sanayi kenti olarak da bilinen Safaks'ta şehir merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Akrab bölgesindeki "El-Kina" çöp merkezi, bölge halkının yıllardır "hastalık yaydığı, havayı ve çevreyi kirlettiği" yönündeki şikayetleri üzerine ekim ayında kapatılmıştı.

Ancak söz konusu çöp merkezinin kapatılmasının ardından Safaks'ta çöpler toplanamamış, bu da kentte atık ve çöp dağları oluşmasına neden olmuştu.

Bunun üzerine Tunuslu yetkililer 8 Kasım'da El-Kina çöp toplama merkezinin tekrar açılacağını duyurmuş, bu karar bölge halkının büyük tepkisine yol açmıştı. 8 Kasım gecesi düzenlenen gösterilerde polisin müdahalesi sonucu bir eylemcinin öldüğü ileri sürülmüş ancak İçişleri Bakanlığı bu iddiayı yalanlamıştı.

Göstericilerin 9 Kasım sabahı Akrab polis merkezini ateşe vermesi üzerine kamu binalarını korumak üzere Akrab'a ordu güçleri sevk edilmişti.

Tunus Genel İşçi Sendikası, bölgede devam eden gösterilere destek olmak ve güvenlik güçlerinin sert müdahalesine tepki göstermek amacıyla dün Akrab'da bir günlük genel grev düzenlemişti.

Bölgede gösteriler devam ediyor.