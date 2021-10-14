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Tür çeşitliliğini korumak için yeni deklarasyon

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Çin'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Konferansı'nda türlerin korunması için yeni bir deklarasyona imza atıldı.
Tür çeşitliliğini korumak için yeni deklarasyon

Çin’in Kunming kentinde sanal olarak düzenlenen Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Konferansı'nda yüzden fazla ülke türlerin korunması için yeni bir deklarasyona imza attı. "Kunming Deklarasyonu" adlı metne imza atan ülkeler 2030 yılına kadar kara ve deniz alanlarının yüzde 30'unu koruma altına alma çağrısında bulundu.

Politik açıdan önem taşıyan ancak bağlayıcılığı bulunmayan deklarasyona göre imzacı ülkeler gelecek ilkbahara kadar bir çerçeve anlaşması hazırlanması konusunda mutabık kaldı. Anlaşma ocak ayında başlayacak müzakereler sonucunda yine Kunming'de 25 Nisan-8 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek konferansta imzalanacak. Paris İklim Sözleşmesi'ne benzetilen anlaşmanın devletler açısından daha az bağlayıcı olduğu belirtiliyor.

Greenpeace'ten Li Şuo, Kunming Deklarasyonu'na ilişkin "30'da 30 hedefi var ancak Pekin'in de bu hedefe ortak olup olmadığına dair bir işaret yok" yorumunu yaptı. Çin'de, topraklarının yaklaşık yüzde 18'ine denk gelen, 10 binden fazla tabiatı koruma alanı bulunuyor.

Pekin merkezli Çin Biyoçeşitliliği Koruma ve Yeşil Kalkınma Vakfı'ndan Alice Hughes da "Yüzde 24, yüzde 25'in makul olduğu görüşünde olan akademisyenler var ama yüzde 18'e bile ulaşmak iddialı iken yüzde 30 zor olacaktır" diye konuştu.

Biyoçeşitlilik için daha fazla kaynak gerekiyor

Çin konferansta ayrıca biyolojik çeşitliliğin korunması için 1,5 milyar yuan (201 milyon euro) kaynak ayırma sözü verdi. Bu paranın kalkınmakta olan ülkelerde tür çeşitliliğin korunması için harcanacağı belirtiliyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Salı günü yaptığı açıklamada "Çin Kunming Fonu'nu oluşturarak biyolojik çeşitlilikte liderliği üstlenecek dedi ve tüm katılımcılardan da benzer şekilde kaynak ayırmalarını istedi.

Birleşmiş Milletler'in Mayıs ayındaki raporuna göre türlerin yok olmasına karşı yapılan harcamaların bu on yıl içerisinde üç katına çıkartılması gerekiyor. Bazı zengin ülkeler ise yeni bir fon ayrılmasına karşı çıkıyor.

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