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Turizm Bakanlığı: “Viyana KKTC’ye kapılarını açtı”

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Turizm Bakanlığı: “Viyana KKTC’ye kapılarını açtı”
Turizm ve Çevre Bakanlığı, yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında "Ferien Messe Wien"’de temsil edildi...

Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenen Ferien Messe Wien Turizm tatil Ve Seyahat Fuarı ,12 - 15 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 160 bin civarında  ziyaretçinin katıldığı  Fuara 70 ülkeden 835 temsilci katıldı.

Özellikle Avusturya ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden hava yolu şirketleri, tur operatörleri, seyahat acenteleri, turizm yazarları, turizm teknolojisi üreten firmalar, restoranlar, turizm birlikleri, oteller, gemi turizmi şirketleri, turizm pazarlama şirketleri ve turizm sektöründe faaliyet gösteren birçok profesyonelin yer aldığı fuarda gerçekleştirilen etkin tanıtım faaliyetleri ve kurulan ilişkiler sonucunda Avusturya’dan ülkeye gelecek turist sayısında artış yaşanması bekleniyor.

KKTC’nin dünya turizm arenasında yer aldığı  fuarda, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Memuru Şanel Tağmaç ve Nebil Öneral fuar süresince görev aldı. KITSAB ve KITOB sektör temsicisi leri de fuar süresince standımızı ziyaret eden ziyaretçilere Kuzey Kıbrıs hakkında tanıtıcı bilgiler verdi. Ziyaretçilerin Kuzey Kıbrs’a olan ilgilerinin artmasını sağlayıcı tanıtıcı reklam filmlerinin  yayınlandığı, Zengin görsellerle donatılmış modern yapıda düzenlenen ,standımızda ülke tanıtımımız için Bakanlık, KITSAB ve KITOB için ayrılmış deskler yer aldı.

 KKTC standında Almanca ve İngilizce genel bilgi broşürleri, “Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret etmek için 50 nedeni içeren broşürler”, haritlar, Bisiklet yolları, Dağ yürüyüşü yolları, başta olmak üzere bir çok broşürün dağıtıldığı fuarda, standımızı ziyaret eden  konuklara ülke kültürüne özgü tatlar ikram edildi.

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