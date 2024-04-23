Türk gemileri, Gazimağusa ve Girne’de bugün halkın ziyaretine açılacak

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG İmbat (P-335) ve TCG Bozcaada (F-500), Girne ve Gazimağusa Limanları'nda bugün halkın ziyaretine açılacak.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, KKTC’de liman ziyareti yapacak TCG İmbat (P-335) Hücumbotu Girne Turizm Limanı'nda, TCG Bozcaada (F-500) Karakol Gemisi ise Gazimağusa Limanı'nda 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
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