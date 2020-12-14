Türk Lirası'nda değer kaybı sürüyor! Döviz de altın da yükselişte

Haftanın ilk işlem gününde dolar 7,92, euro 9,62, sterlin 10,62 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 465 TL'den alıcı bulurken, gümüş de 6,07 TL seviyesinde. Bitcoin ise 19 bin 199 dolardan fiyatlanıyor.

Ekonomide yurt içi piyasalar, yeni haftanın ilk gününde sanayi üretim endeksi ve perakende satış endekslerini bekliyor. Geçen haftanın ikinci yarısında istihdam verileri ve cari denge rakamlarıyla hareketlenen dolar ve euro haftanın ilk günü yönünü hafif yukarı çevirmiş durumda.

Geçen haftayı Dolar/TL 7,84 TL'den, Euro/TL ise 9,50 TL'den kapatmıştı.

Haftanın ilk işlem gününde dolar 7,92, euro 9,62, sterlin 10,62 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 465 TL'den alıcı bulurken, gümüş de 6,07 TL seviyesinde. Bitcoin ise 19 bin 199 dolardan fiyatlanıyor.

Onsu 1.828 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 461/465, çeyrek altın 748/764, Cumhuriyet altını ise 3.078/3.112 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Sanayi üretimi rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Piyasaların merakla beklediği rakamlar açıklandı. Sanayi üretimi takvim etkisinden arındırılmış hali ile yıllık yüzde 10.2, aylık ise yüzde 1.1 arttı.

Trump, Türkiye'ye yaptırım içeren yasayı veto edecek

ABD Başkanı Trump, Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato’dan da geçen ve Türkiye’ye yaptırım içeren yasayı veto edeceğini açıkladı.

Dolar ve altın için dikkat çeken tahmin! Tarih de verdi

Ekonomist Atilla Yeşilada, yeniden yükselişe geçen altın ve dolar kuru için tarih verdi ve önümüzdeki 6 aylık döneme dikkat çekti.

GÖZLER FED TOPLANTISINDA

Piyasaların ana gündemi ise çarşamba günü yapılacak yılın son Fed toplantısı. Beklenti Fed'in uzun vadeli varlık alımlarını artırması yönünde.

TL cephesinde bu haftanın veri gündeminde sanayi üretimi, perakende satışlar ve bütçe dengesi var. Piyasalarda AB ve ABD ile ilişkiler, CAATSA yaptırımlarındaki gelişmeler ve korona virüsü salgınının durumu ana gündem maddesi.

BORSA'DA GEÇEN HAFTANIN KAZANDIRANLARI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,99, altının gram satış fiyatı yüzde 0,72, dolar/TL yüzde 0,60, avro/TL yüzde 0,35 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.326,13, en yüksek 1.371,00 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,99 artarak 1.370,70 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,72 kazanımla 463,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,72 artışla 3.076,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 746,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 752,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,60 değer kazanarak 7,8360 liraya, avro da yüzde 0,35 artarak 9,4970 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,45, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,19 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,32 ile hisse senedi fonları oldu.