Türk lirasında yeni 'dip noktası': Dolar ve euro tarihi zirveye ulaştı

Türk lirası, tarihinin en büyük değer kaybını yaşadığı bugünlerde yeni bir dip seviyesini gördü. Dolar, TL karşısında 7.8692 TL seviyesine kadar yükseldi.

Merkez Bankası’nın faiz artırımı kararı ve bankalardaki döviz alım satım işlemlerindeki vergilerin yüzde 1’den binde 2’ye düşürülmesinin ardından dolar nispeten gerilemiş, 7.66 TL seviyesine kadar gerilemişti.

Dün en yüksek 7.80 TL seviyesini gören dolar, güne 7.79 TL seviyesinden başladı ve kısa sürede kendi tarihini zirvesini aşarak, 7.8692 TL seviyesine kadar yükseldi. Şu dakikalarda ise 7.84-7.85 TL dolaylarında seyrediyor.

Euro ve sterlinde de zirve var

Euro da yeniden zirveyi gördü. Dün en yüksek 9.20 TL seviyesine yükselen Euro, bu sabah piyasalarda 9.1547 TL ile açıldı. Euro, gördüğü en yüksek seviye olan 9.2481 TL’ye kadar tırmandı. Şu dakikalarda 9.22 – 9.23 TL seviyesinde.

Sterlin ise hala çift haneli rakamlarda. 10.1531 TL’ye kadar çıkarak zirve yapan sterlin, şu dakikalarda 10.12-10.13 TL arasında işlem görüyor.

Türk lirasında diğer para birimlerine göre negatif ayrışmaya neden olan jeopolitik gelişmeler arasında son günlerde AB ile azalan tansiyonun yeniden artması endişesi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve S-400 sistemleri konusunda devam eden süreç yer alıyor.