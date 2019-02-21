BASIN AÇIKLAMASI

ÇALIŞANLARIN HAKLARININ BUDANMASINA KAMU REFORUMU DENEMEZ

Ülkemizde yıllarca kamuda hizmet veren çalışanların maaş ve Sosyal hakları birçok mücadeleden sonra uygulanmaya konmuş ve çalışanların verdikleri hizmete karşılık düzenlenmiştir.

Kamuda verimliliği artırmak gerekçesini ortaya koyup çalışanların haklarını budamak isteyenler bilmelidir ki bu şekilde uygulamalarla kamuda verimlilik artmaz tam aksi azalır bu nedenle TÜRK-SEN olarak böyle bir yasa değişikliğine şiddetle karşı çıkmaya devam edeceğiz, ve bu konuda üye sendikalarımızla birlikte her türlü yasal eylem haklarımızı kullanmaktan çekinmeyecegimizi herkesin bilmesini isteriz.

Arslan Bıçaklı

Genel Başkan