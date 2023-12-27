Türkiye beşik gibi... Çankırı'da deprem...

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde saat 16.04’te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD), sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Çankırı’da saat 16.04’te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çankırı’nın Ilgaz ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Çankırı ve çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından AFAD’tan yapılan açıklamada, “Deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.” denildi.

ÇANKIRI'DA RİSKLİ ŞEHİRLER ARASINDA YER ALIYOR

Çankırı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan diri fay haritasında birinci derece risk altında olan şehirler arasında yer alıyor.

MTA tarafından hazırlanan diri fay haritasında, 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulunurken, birinci derece risk altında olan şehirler; İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt olarak belirlendi.