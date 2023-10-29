Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında

Kutlamalar bu yıl tek bir güne sığdırılmadı. Coşku haftalara yayıldı. Sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi. Resmi törenlerin yapılacağı bugün ise coşku doruğa ulaşacak…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tören ve etkinlikler düzenleniyor.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek özel programlara katılacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim’de devlet erkanıyla Anıtkabir’e ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’nda tebrikleri kabul edecek olan Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “100. Yıl Resmi Geçit Töreni”ne iştirak edecek. İstanbul’daki programda ise Erdoğan, Donanma ve Türk Hava Kuvvetlerinin İstanbul Boğazı’ndaki geçit törenini izleyecek.

Erdoğan, “100. Yıl Hitabı” ile vatandaşlara da seslenecek. Cumhuriyet Bayramı’nda saat 17.00’de, başta TCG Anadolu olmak üzere 100 gemiyle Boğaz’da geçit töreni yapılacak. Bu törene, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK dahil 20 muharip uçak da eşlik edecek. Geçit töreninde ayrıca 101 pare top atışı da gerçekleştirilecek. Bu, donanma tarihindeki en büyük geçit töreni olacak. Öte yandan, “Cumhuriyetin Sesi, Cumhuriyetin Rengi” etkinliğiyle de Galata Kulesi, Haydarpaşa Tren Garı, Cumhuriyet Müzesi, Etnografya Müzesi, Saat Kulesi,Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi mekanlar ile Efes Antik Şehri, Kapadokya gibi turistik mekanlar, özel ışık gösterileriyle renklendirilecek.

Bu mekanlarda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılına özel bestelenen “100. Yıl Marşı” yankılanacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, 2023 dron ile İstanbul Boğazı’nda ışık ve havai fişek gösterileri yapılacak.

İstanbul Taksim Meydanı’nda Atatürk Kültür Merkezi’nin önüne kurulacak “Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı” gösterim alanında, su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayımlandığı ekranlarla, geçmişten bugüne Türkiye Yüzyılı vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle vatandaşların beğenisine sunulacak.

Türkiye Yüzyılı logosundan esinlenerek oluşturulan “Türkiye Yüzyılı” enstalasyonu da 29 Ekim’in parçası olacak.Cumhuriyet coşkusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de yaşanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, saat 09.30’da Başkent Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek. Anıta çelenklerin sunulması ile başlayacak olan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek ardından Anıt Özel Defteri, Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi tarafından imzalanacak

Başkent Lefkoşa’da, saat 16.00’da ise Dereboyu’nda kortej yapılacak… Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıldönümü dolayısıyla Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde saat 19.00’da da resepsiyon düzenlenecek.Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümü diğer tüm ilçeler ve bucaklarda da coşkuyla kutlanacak.Polis Basın Subaylığı; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü tören programı nedeniyle tüm ilçelerde yapılacak tören yürüyüşleri ve bando konserleri nedeniyle, bazı güzergahların tören geçişinden bir saat önce trafik akışına kapatılacağını duyurdu.