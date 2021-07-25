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Türkiye'de İlk Kez Yerli ve Milli Lens Solüsyonu Üretildi

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Türkiye'de İlk Kez Yerli ve Milli Lens Solüsyonu Üretildi
Türkiye'de İlk Kez Yerli ve Milli Lens Solüsyonu Üretildi

Türkiye'de ilk kez yerli ve milli lens solüsyonu üretildi. Ankara'da KOSGEB ve OSTİM Teknik Üniversitesi'nin desteği ile özel bir firma tarafından üretilen solüsyon, eczanelerde satışa sunulacak.

Daha önce yurt dışından ithal edilen lens solüsyonları, artık yerli ve milli imkanlarla üretiliyor.

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB ve OSTİM Teknik Üniversitesi'nin işbirliği ile solüsyon üreten bir firmayı ziyaret etti.

Varank, ziyaretine ilişkin şirketin OSTİM Teknik Üniversitesi ile önemli bir Ar-Ge ve üretim projesine imza attığına dikkati çekerek, "Yerli ve milli lens solüsyonunu burada ürettiler ve piyasaya sürdüler." dedi.

Lens solüsyonlarının şimdiye kadar yurt dışından ithal edildiğini ve bu alanda yaklaşık 120 milyon dolar açık verildiğini söyleyen Varank, firmanın ürettiği lens solüsyonlarıyla ilgili gerekli izin ve sertifikaları aldığını bildirdi.

Varank, böylelikle Türkiye'de lens kullananların yerli ve milli bir ürüne kavuştuğunu belirterek, "Biz, Türkiye'de üretimle kalkınmanın gayreti içinde olan bir hükümetiz. Özellikle katma değerli ve açık verdiğimiz ürünlerin Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesine önem veriyoruz. Bu firmamız da devletimizin farklı desteklerinden, teşviklerinden, özellikle KOSGEB'den katkı alarak üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde bu ürünü üretmiş oldu" ifadelerini kullandı.

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