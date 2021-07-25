Türkiye'de İlk: Üç Boyutlu Yazıcı İle Ev

Türkiye'de ilk defa Tuzla'da üç boyutlu yazıcı ile ev inşa edildi. Konutun özellikleri hakkında bilgi veren İSTON Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay, "Üç boyutlu yazıcı teknolojisi ile ürettiğimiz yapıların kendine has özellikleri bulunmaktadır. Yazdırılan binanın statik hesaplamalarına göre yazdırılacak duvarlar içerisine geleneksel demir donatılı kolonlar dökülerek deprem etkilerine karşı gerekli dayanımı elde edebiliyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSTON, 3D yazıcı teknolojisi ile üç oda bir salondan oluşan bir konut inşa etti.

Türkiye’de bir ilk olarak Tuzla’da inşa edilen binanın yapımı bir hafta sürerken inşaat sürecinde yerli üretim olan üç boyutlu yazıcı robot kullanıldı.

Üç boyutlu evler, daha çevreci olurken duvar örme ve kalıp işçilikleri bulunmadığı için geleneksel inşaatlara göre süre ve maliyet açısından daha tasarruflu oluyor.

3D yazıcı teknolojisi ile yapılan binalarda iki ya da üç kişilik teknik ekiplerin olması yeterli. Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre İSTON Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay, 3D yazıcı teknolojisiyle örnek uygulama olarak inşa edilen yapıya çok yoğun bir ilgi gösterildiğini belirterek, ilerleyen günlerde İstanbul ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen talepleri karşılamak üzere yeni projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

DEPREME KARŞI DAYANIKLI



3D yazıcı teknolojisinde en önemli hususlardan birinin harç olduğunu söyleyen Togay, özel yazdırılabilir nitelikte beton harç geliştirdiklerini söyledi. Harcın yüksek dayanıma sahip olduğunu belirten Togay, “Yazdırılan binanın statik hesaplamalarına göre yazdırılacak duvarlar içerisine geleneksel demir donatılı kolonlar dökülerek deprem etkilerine karşı gerekli dayanımı elde edebiliyoruz. Demir donatılı kolon imalatları da 3D beton yazıcı ile kalıp yapılarak tamamlanmaktadır” dedi



FARKLI İLLERDE DE İNŞA EDİLECEK



3D yazıcı teknolojisiyle üretilen binaların düşük metrekarelerde yapılması ve farklı platformlar kullanılarak prefabrik evler gibi taşınmasının mümkün olduğunu belirten Togay, “Üç boyutlu yazıcı teknolojisi ile ürettiğimiz yapıların kendine has özellikleri bulunmaktadır. 3D ile yapılan binalar yerinde sabit olarak bir temel sistemi üzerine inşa edilen yapılar olması durumunda ilk yapıldığı yerden taşınması mümkün değildir. Fakat daha düşük metrekarelerde farklı platformlar kullanılarak taşınabilir tasarımlar geliştirmemiz de mümkün" diye konuştu.



Türkiye'nin farklı şehir ve bölgelerine de bu şekilde yapılar inşa etmelerinin mümkün olduğunu söyleyen Togay, "Bu üretim teknolojisinin kendine has özelliklerden biri de mobil olma özelliğidir. 3D yazıcı ile üretim sürecinde kullandığımız altı eksenli robotik kolu geliştirdiğimiz paletli yürüyen aksam ile mobil hale getirdik" bilgisini verdi.