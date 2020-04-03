Türkiye'de Kızılay:Koronavirüs'ü yenenleri 14 gün sonra kan merkezlerine çağırdı

Koronavirüs salgınıyla mücadelede iyileşmiş hastalardan alınan kan plazmasınin tedavide kullanılmasına başlanıyor Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Önümüzdeki hafta plazma alımlarına başlıyoruz" dedi.

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Plazma alımlarına İstanbul’da ilk olarak Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Zeynep Kamil, Kartal ve Başakşehir’deki Kızılay merkezlerinde gönüllü bağışçılardan başlanacak” dedi.

“Vücudumuza yabancı bir antijen ya da mikroorganizma, virüs girdiğinde vücudumuzun buna karşı bir tepkisi oluşuyor" diyen Kınık, "Antikor oluşturma dediğimiz bir tepki. Biz bu yolla iyileşiyoruz, bu sayede mikroorganizmalarla savaşıyoruz” ifadesini kullandı.

"İyileşen hastaların kanında çok sayıda savaşçı antikor var; bu kanı belirtilen hastalarda kullanılmak üzere hastanelere sevk edeceğiz"

Dr. Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok sayıda Koronavirüs hastamız, yüzde 98-99 oranında iyileşiyor. İyileştikten sonra bu savaştan çıkmış metabolizmada çok sayıda savaşçı antikor bulunuyor. İyileştikten sonraki 14. günde bu antikorlar vücutta en üst seviyeye çıkıyor. Bu nedenle bağışçılarımızın, hastalığı geçirdikten sonraki 14. günü bizim için çok önemli. Biz iyileşmiş vatandaşlarımızı 14 gün sonra, kan verme şartlarına sahiplerse Kızılay’ın kan merkezlerine bekliyoruz. Zaten kendilerine de ulaşacağız.”

Plazmaferez denilen aferez sistemiyle, kanın içinden 400 ml plazma alınacağını belirten Dr. Kınık, “Bu plazma daha sonra Sağlık Bakanlığımızın rehberinde belirttiği şartları taşıyan hastalarda kullanılmak üzere hastanelere sevk edilecek. Plazma alımını Sağlık Bakanlığımızın Koronavirüs tanısı koyduğu ve daha sonra taburcu olan, kan verebilme özelliklerine sahip olan 18-65 yaş arası vatandaşlarımızdan alacağız.”