Türkiye'de Motorinin pompa fiyatına 21, benzine 23 kuruş indirim yapıldı

Motorinde bugünden geçerli olmak üzere 21, benzinde 23 kuruş indirim yapıldı. İndirimler pompa fiyatına yansıtıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bu sabaha karşı yaptığı açıklamasında, "28 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 23, motorinde 21 kuruş/litre pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde indirim olmuştur." denildi.

Son dönemde hem benzin hem motorin hem de otogazda eşel mobil sistemi ile fiyat artışları sınırlanıyordu. Bugün ise uzun bir aradan sonra ilk kez indirim gerçekleşti.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

Eşel mobil sistemi, ÖTV'nin azaltılması yoluyla gerçekleştirildiğinden bütçede ilgili gelir kaleminde düşüş sağlıyor. Ayrıca akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler enflasyonu da doğrudan etkiliyor.

Sistemin başladığı Mayıs 2018'den en yoğun etkilerin sona erdiği Kasım 2018'e kadar devletin feragat ettiği ÖTV tutarı 8,3 milyar lira olmuştu.

Eşel mobil daha sonra da kullanıldı. Toplam tutar 10 milyar TL'ye geçen yıl Mayıs ayı civarında ulaştı. Sistem bu tarihten sonra da kullanıldı.