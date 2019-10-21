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Türkiye’deki yarışmada ödül alan Girne Evrensel Müzik Derneği Çocuk Korosu, New York Carnegıe Hall' da Müzik Festivali’ne katılmaya hak kazandı

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Girne Evrensel Müzik Derneği Çocuk Korosu, 17-20 Ekim tarihleri arasında Alanya’ da düzenlenen Uluslararası Koro Festivali’ne yarışmacı olarak katıldı.
Türkiye’deki yarışmada ödül alan Girne Evrensel Müzik Derneği Çocuk Korosu, New York Carnegıe Hall' da Müzik Festivali’ne katılmaya hak kazandı

 Dernekten verilen bilgiye göre, yarışmaya küçük çocuklar kategorisinde katılan Çocuk Korosu dünyanın ve Türkiye’nin çeşitli ülkelerinden korolarla yarıştı. 

Koro, Festival’de gösterdiği başarıyla sembolik bir para ödülünün yanı sıra gelecek yıl New York Carnegie Hall’da gerçekleşecek Müzik Festivali’ne katılmaya hak kazandı.

V. Mg. Klimov International Choral Competition, Türkler Güzel Sanatlar Lisesi ev sahipliği ile Alanya'da çeşitli ülkelerden birçok sanatçının, klasik müzik gruplarının, bireysel performansları ve koroların katılımıyla gerçekleşti.

Girne Evrensel Müzik Derneği Büyükler Korosu çalışmalarını Şubat 2019 dan beri salı akşamları Anafartalar Lisesi Müzik Odası’nda yapıyor. Çocuk Korosu ise, çalışmalarını Mayıs 2019’dan beri çeşitli okullardan yetenekli öğrencilerle görevli öğretmenler tarafından ücretsiz olarak yapıyor. 

Çalışmalar cumartesi günleri 10:00-12:00 saatleri arasında 23 Nisan İlkokulu’nun çok amaçlı salonunda devam ediyor. 

Dernek açıklamasında şöyle denildi: 

“Minik koristlerimizin kocaman yürekleriyle elde ettikleri başarıyı gönülden kutlar, hazırlanıp bir hayalimizi daha gerçekleştirmemize destek veren ve emeği geçen herkese, teşekkürü bir borç biliriz... Kapılarımız 26 Ekim 2019 dan itibaren, ses uygunluğu ve müziksel işitme kriteriyle genç yeteneklerimize açık olacaktır.”

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