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Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi

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ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca açıklanan "dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi" sıralamasına Türkiye'den 119 üniversite girdi.
Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi

Dünya genelinde üniversite sıralamalarını yapan yetkili 10 kuruluştan biri olan ODTÜ URAP'ın dünya sıralaması listesi "http://www.urapcenter.org" internet sitesinden açıklandı.

URAP Laboratuvarı'nda, dünyanın ilk 3 bin üniversitesini sıralamak için "makale", "atıf", "toplam bilimsel doküman", "toplam yayın etkisi", "toplam atıf etkisi", "uluslararası işbirliği" olmak üzere 6 alandaki akademik üretkenlik göstergesi kullanıldı.

Etki değeri en düşük olan son yüzde 25'lik dilime giren dergilerdeki makalelerle etki değeri sıfır veya henüz belirlenmemiş olan dergilerdeki makaleler değerlendirme dışında bırakıldı. Sıralamada 1000 ve daha fazla yazarlı makaleler de değerlendirmeye alınmadı.

"Dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi" sıralamasına Türkiye'den 119 üniversite girdi. Sıralamada, 9 üniversite 501-1000 aralığında yer aldı. Bunun yanında Türkiye'den, 1001-1500 bandında 20 üniversite, 1501-2000 bandında 22 üniversite, 2001-2500 bandında 38 üniversite, 2501-3000 bandında 30 üniversite yer aldı.

Bu 554'üncü sıra ile Hacettepe Üniversitesi, en iyi dereceyi yapan üniversite oldu.

Hacettepe Üniversitesinin ardından en iyi dereceyi yapan diğer 8 üniversite ile dünya sıralamasındaki yerleri şöyle:

"İstanbul Teknik Üniversitesi 783'üncü, İstanbul Üniversitesi 799'uncu, Ankara Üniversitesi 800'üncü, ODTÜ 868'inci, Koç Üniversitesi 920'nci, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 990'ıncı, Gazi Üniversitesi 995'inci ve Ege Üniversitesi 998'inci."

Çin, ilk 10'daki başarısını ABD ile paylaştı

Sıralamada, Harvard Üniversitesi "dünyanın en iyi üniversitesi" olarak geçen yıllarda olduğu gibi yine 1'inci sıraya yerleşirken, Toronto Üniversitesi 2'nci, University College London da 3'üncü oldu.

Sıralamada, Çin Halk Cumhuriyeti üniversitelerinin etki değeri yüksek dergilerdeki makale sayılarını sürekli artırması dikkati çekti. Çin'in URAP 2023-2024 dünya sıralamasında ilk 100'de 23, ilk 500'de 95, ilk 2 binde 355 ve ilk 3 binde 489 üniversitesi yer aldı.

Bu başarının ötesinde, ülkenin Shanghai Jiao Tong, Tsinghua ve Zhejiang isimli 3 üniversitesi, dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesi arasında yer aldı.

Çin üniversitelerinin bu başarısı Harvard, Stanford ve Johns Hopkins üniversiteleri ile ilk 10'da 3 üniversiteye sahip olan ABD ile benzerlik gösterdi.

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