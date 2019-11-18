  • BIST 106.846
  • Altın 271,455
  • Dolar 5,7268
  • Euro 6,3392
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Türkiye’den Gelen Su Altınova’ya Ulaştı

» »
Türkiye’den Gelen Su Altınova’ya Ulaştı
Türkiye’den Gelen Su Altınova’ya Ulaştı

KKTC Su Temin Projesi kapsamında Anavatan Türkiye’den gelen ancak hat olmadığı için tankerlerle taşınan su artık Altınova’ya doğrudan ulaştı. İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Veli Çağakanlı öncülüğündeki İskele Belediyesi Su İşleri Teknik Birimi, Topçuköy-Altınova arasında başlattığı su hattı döşeme çalışmalarını cumartesi günü başarıyla tamamladı. İskele Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla yapımı tamamlanan çalışma sonrası Altınova köyüne su doğrudan ulaştı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yaptığı açıklamada, çalışmalar süresinde İskele Belediyesi’ne güvenen ve sabırla bekleyen Altınova köy halkına teşekkür etti.
Altınova Köyü Muhtarı Erbil Kara da, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Altınova köyünde yaşayanlar adına İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Su İşleri Teknik Birimi’ne teşekkür etti. Birinci etabı tamamlanan su hattı döşeme çalışmaların ikinci etabında ise Ağıllar köyü bulunuyor.

SU, ALTINOVA KÖYÜ’NE DOĞRUDAN ULAŞMAYA BAŞLADI
KKTC Su Temin Projesi kapsamında Anavatan Türkiye’den gelen ancak İskele’ye bağlı Altınova ile Ağıllar köyüne, su hattı olmadığı için tankerlerle taşınan su, artık doğrudan ulaşıyor.
Su geçişini sağlayacak çalışmalara yaklaşık 1 ay önce başlayan İskele Belediyesi Su İşleri Teknik Birimi projenin birinci etap çalışmalarını tamamladı.
Topçuköy’den Altınova’ya yaklaşık 9 km’lik su hattı döşeyen ekip, hattın son parçasının montajını, geçtiğimiz cumartesi günü yaparak, Altınova köyünde bulunan su deposuna, su akışını başarıyla sağladı.

PROJENİN İKİNCİ ETABINDA AĞILLAR KÖYÜ BULUNUYOR
İlk etapta Altınova köyünün su akışını sağlayan ekip, ikinci etapta ise aynı çalışmayı en kısa zamanda Altınova-Ağıllar arasında başlatarak Ağıllar köyüne de suyu doğrudan ulaştıracak.
Tamamı İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapılan ve yapılacak 2 etaptan oluşan çalışmaların tamamlanmasıyla İskele ve köylerinde Anavatan Türkiye’den gelen suyun doğrudan ulaşmadığı hiçbir köy kalmayacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hafta boyunca hava nasıl olacak?18 Kasım 2019 Pazartesi 19:06
  • “Nüfusumuzu bilmezken sağlık hizmetleri planlanamaz”18 Kasım 2019 Pazartesi 19:04
  • Özersay: "Kurumlar üzerinde şaibe yaratmayın..."18 Kasım 2019 Pazartesi 18:46
  • İki toplumlu kitlesel etkinlik yapılıyor18 Kasım 2019 Pazartesi 18:30
  • "Faşizmin milliyeti yoktur"18 Kasım 2019 Pazartesi 18:24
  • "Berlin buluşması önemli"18 Kasım 2019 Pazartesi 17:45
  • Taçoy Bayrağa karşı yapılan hareket kabul edilemez18 Kasım 2019 Pazartesi 17:43
  • Toros tatbikatı bu yıl yapılmıyor18 Kasım 2019 Pazartesi 17:42
  • Taygun:Kıbrıs Türk Petrolleri logosu altında Altınbaş’ın yakıtı satılıyor18 Kasım 2019 Pazartesi 17:17
  • Rum basınından "Berlin'de ya uzlaşı ya da BM çekiliyor" iddiası18 Kasım 2019 Pazartesi 16:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti