Türkiye’den Gelen Su Altınova’ya Ulaştı

KKTC Su Temin Projesi kapsamında Anavatan Türkiye’den gelen ancak hat olmadığı için tankerlerle taşınan su artık Altınova’ya doğrudan ulaştı. İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Veli Çağakanlı öncülüğündeki İskele Belediyesi Su İşleri Teknik Birimi, Topçuköy-Altınova arasında başlattığı su hattı döşeme çalışmalarını cumartesi günü başarıyla tamamladı. İskele Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla yapımı tamamlanan çalışma sonrası Altınova köyüne su doğrudan ulaştı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yaptığı açıklamada, çalışmalar süresinde İskele Belediyesi’ne güvenen ve sabırla bekleyen Altınova köy halkına teşekkür etti.

Altınova Köyü Muhtarı Erbil Kara da, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Altınova köyünde yaşayanlar adına İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Su İşleri Teknik Birimi’ne teşekkür etti. Birinci etabı tamamlanan su hattı döşeme çalışmaların ikinci etabında ise Ağıllar köyü bulunuyor.

SU, ALTINOVA KÖYÜ’NE DOĞRUDAN ULAŞMAYA BAŞLADI

KKTC Su Temin Projesi kapsamında Anavatan Türkiye’den gelen ancak İskele’ye bağlı Altınova ile Ağıllar köyüne, su hattı olmadığı için tankerlerle taşınan su, artık doğrudan ulaşıyor.

Su geçişini sağlayacak çalışmalara yaklaşık 1 ay önce başlayan İskele Belediyesi Su İşleri Teknik Birimi projenin birinci etap çalışmalarını tamamladı.

Topçuköy’den Altınova’ya yaklaşık 9 km’lik su hattı döşeyen ekip, hattın son parçasının montajını, geçtiğimiz cumartesi günü yaparak, Altınova köyünde bulunan su deposuna, su akışını başarıyla sağladı.

PROJENİN İKİNCİ ETABINDA AĞILLAR KÖYÜ BULUNUYOR

İlk etapta Altınova köyünün su akışını sağlayan ekip, ikinci etapta ise aynı çalışmayı en kısa zamanda Altınova-Ağıllar arasında başlatarak Ağıllar köyüne de suyu doğrudan ulaştıracak.

Tamamı İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapılan ve yapılacak 2 etaptan oluşan çalışmaların tamamlanmasıyla İskele ve köylerinde Anavatan Türkiye’den gelen suyun doğrudan ulaşmadığı hiçbir köy kalmayacak.