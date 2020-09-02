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Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz Bu Oyunu Bozarız"

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Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "TC ve KKTC'ye oynanan oyunların farkındayız, biz bu oyunu bozarız" dedi
Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz Bu Oyunu Bozarız"

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına tepki gösterdi.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ambargonun kaldırılmasının Avrupa’nın adada yaptığı hataların ABD tarafından tekrarlanması olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Oktay açıklamasında, “Bölgede çatışma riskini artıracak bu tür yaklaşımlara karşı Türkiye olarak KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü’nün güvenliğini, huzur ve refahını garanti altına alacak adımları atmaya devam edeceğiz. Türkiye ve KKTC, bölgede kendilerine karşı oynanan oyunların farkındadır. Millet olarak kararlılıkla ve kenetlenmiş bir halde bu oyunları birlikte bozacak, geleceğe beraberce yürüyecek, bu oyunların parçası olanları da affetmeyecektir” dedi.

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